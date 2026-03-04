Північний Льодовитий океан прослуховували 10 років: почуте стривожило вчених

Раніше Арктику вважали одним із найтихіших місць на планеті, але нові дані вказують на те, що ситуація тривожно змінюється.

Говорячи про Арктику, ми, як правило, уявляємо собі величезну замерзлу пустку. Але ми, швидше за все, не замислюємося про шум. Згідно з новим дослідженням, підводний звуковий ландшафт сьогодні набагато гучніший і різноманітніший, ніж припускали вчені. Відкриття порушує питання про те, як ми можемо відстежувати і захищати це унікальне середовище, пише Science Focus.

Нове дослідження вчених ґрунтується на підводних звуках, зібраних у Кембридж-Бей у канадській Арктиці. Вчені виявили, що в міру того, як зміна клімату прискорює втрату льоду, підводний звуковий ландшафт регіону зазнає змін — наслідки для дикої природи потенційно можуть бути серйозними.

За словами провідного автора дослідження, доктора Філіпа Блонделя з Університету Бата у Великій Британії, зміна клімату в Арктиці посилюється більш ніж утричі, внаслідок чого лід тане швидше й раніше, а відновлюється пізніше. Це робить Арктику більш відкритою для людської діяльності, наприклад, переміщатися суднам — але вони видають шум, і це не єдине джерело шуму, присутнє в океані.

Іншими джерелами шумового забруднення вважаються снігоходи, літаки і більш дрібні судна. Багато з цих дрібніших джерел шуму невидимі для систем супутникового стеження, а це значить, що їхній вплив зазвичай не береться до уваги моделями, які покладаються тільки на дані про місцезнаходження суден.

Попередні дослідження також показали, що арктичні види, як-от кити і тюлені, використовують звук для спілкування, навігації, пошуку їжі та уникнення небезпеки. Але в міру збільшення підводного шуму в регіоні ці життєво важливі аспекти життя тварин піддаються більшому навантаженню.

Ба більше, вчені виявили, що одне джерело звуку може заважати, наприклад, киту спілкуватися зі своїм дитинчам, тоді як інше джерело на іншій частоті може відлякати його від ключових місць годування. Утім, учені не закликають до повної тиші в Арктиці. Натомість команда пропонує, щоб екологічна політика охоплювала ширший діапазон частот.

