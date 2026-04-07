Наступними можуть стати люди: тюлені-вбивці несподівано почали нападати на дельфінів (фото)

Статистика показує, що тюлені-вбивці почали нападати на дельфінів у британських водах. Учені побоюються, що наступними можуть стати люди, які купаються.

Тюлені-вбивці почали нападати і поїдати дельфінів у британських водах, що викликає побоювання з приводу того, що наступними можуть стати люди, які відпочивають на місцевих пляжах. Про нещодавню хвилю нападів сірих тюленів на морських свиней і дельфінів повідомляють експерти Організації з охорони дикої природи по всій Великій Британії, пише Фокус.

Деякі жорстокі напади були зафіксовані на камеру. За словами Дейва О'Коннора з Wolfhound Adventure Tours та Ірландської і Китової групи з вивчення дельфінів (IWDG), жахливі кадри показують, як великий тюлень стискає зубами звичайного дельфіна в Ірландському морі біля узбережжя Дубліна. Відео було знято ще в січні поточного року.

О'Коннор зазначає, що спостерігав за дельфінами, коли раптово побачив "сильні бризки". Пізніше експерт помітив, як щось темне схопило ссавця — дослідник дійшов висновку, що це, ймовірно, напад сірого тюленя.

Водночас, перший ймовірний випадок убивства дельфіна сірим тюленем був зафіксований в Уельсі минулого місяця. Експерти з організації Marine Environmental Monitoring заявили, що у дорослої самки завдовжки 1,84 м було виявлено "штопороподібні" травми, характерні для укусів сірих тюленів.

За словами засновника Sea Trust Wales Кліффа Бенсона, ці інциденти, включно з двома ймовірними нападами в Девоні, викликали побоювання за безпеку відпочивальників. Експерти попереджають, що укуси тюленів настільки травматичні, що можуть призвести до ампутацій — наприклад, у багатьох експертів, які працюють із тюленями, відсутні пальці. Річ у тім, що бактерії на зубах тюленів настільки сильні, що медикам рідко вдається врятувати кінцівки.

Минулого року шотландські вчені виявили, що дві викинуті на берег морські свині померли повільною, болісною смертю від інфекцій, викликаних укусами тюленів. На жаль, ті, хто працює з пораненими тваринами, також схильні до ризику серйозного захворювання, званого "тюленячий палець", яке може призвести до сепсису, якщо його не лікувати.

Експерти заявили, що у дорослої самки дельфіна завдовжки 1,84 м було виявлено "штопороподібні" травми Фото: Marine Environmental Monitoring

За словами доктора Іззі Ленглі з Відділу досліджень морських ссавців Сент-Ендрюського університету, доктора Іззі Ленглі, сьогодні вздовж британського узбережжя мешкає близько 120 000 сірих тюленів. На жаль, з'являється дедалі більше свідчень того, що сірі тюлені полюють на ширше коло морських ссавців, ніж вважалося раніше.

Експерти зазначають, що раніше вже було відомо про вбивство сірими тюленями інших тюленів, включно зі звичайними тюленями. Однак тепер, за словами доктора Ленглі, у вчених є докази — їх отримано з прямих спостережень, а також інцидентів викидання на берег. Дані вказують на те, що така поведінка спостерігається між сірими тюленями і морськими свинями, а також звичайними дельфінами.

Водночас учені зазначають, що така поведінка незвичайна для тварин і обмежується певними особинами, а не поширена в усій популяції. Дослідники вважають, що ця поведінка може включати в себе напади із засідки знизу, при цьому дельфіни, можливо, не усвідомлюють загрози.

Експерти зазначають, що сьогодні на Британських островах виявлено близько двох десятків тюленів, які нападають на дельфінів. Передбачається, що тварини можуть вчитися одна в одної — цей процес досить повільний, але вчені побоюються, що поведінка ставатиме дедалі поширенішою.

Під час написання використано матеріали Marine Environmental Monitoring, The Telegraph, Daily Mail.