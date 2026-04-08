Одна из самых древних загадок разгадана: почему кошки никогда не доедают свою еду

Японские исследователи наблюдали за поведением кошек в лаборатории — в результате им наконец удалось выяснить, почему животные, в большинстве случаев, не доедают весь корм в миске.

Новое исследование проведено учеными из Японии и, как утверждают авторы, проливает свет на одну из самых древних загадок кошачьего рода: почему почти все кошки не доедают корм, насыпанный в миску, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В ходе исследования ученые наблюдали за пищевыми привычками кошек в лаборатории и обнаружили, что чем чаще животным давали один и тот же корм подряд, тем меньше они его съедали. Однако, как только животным давали другой корм или даже другой запах, их аппетит резко возрастал. В результате ученые пришли к выводу, что новизна, вероятно, играет большую роль в регулировании желания кошки продолжать есть.

Відео дня

По словам ученых, известно, что многие кошки могут быть очень привередливыми в еде. Животные действительно будут мяукать и плакать, если их завтрак задерживается хоть на минуту, но как только еда окажется в миске, питомцы могут съесть лишь половину или и того меньше. Порой кошки могут доедать остатки в течение всего дня, но в других случаях также могут требовать добавить еще еды. И даже когда вы даете кошкам легкодоступный и постоянный запас еды, они, как правило, едят много раз небольшими порциями в течение дня, а не пытаются съесть все за один раз, как это сделала бы собака.

Все это, по словам экспертов указывает на то, что режим питания кошки зависит не только от того, насколько она сыта. Например, у людей, как известно, многократное употребление одной и той же пищи может снизить наше восприятие ее вкуса и, соответственно, наше желание продолжать ее есть. Поэтому исследователи решили эмпирически проверить, происходит ли нечто подобное у кошек.

Команда провела ряд экспериментов с 12 кошками: животным давали шесть разных видов коммерчески доступного сухого корма (от A до F), чтобы установить базовый уровень потребления пищи и предпочтений. Результаты показали, что корм F оказался самым предпочтительным среди животных.

В первой серии экспериментов животным предложили порции корма в течение 6 циклов в течение двух часов. Во второй серии экспериментов кошкам давали один и тот же корм в течение всех циклов. В третьем раунде кошкам давали разный корм для каждого цикла.

Авторы исследования обнаружили, что в условиях одинакового корма кошки постепенно съедали его все меньше — это происходило даже при с более предпочтительным кормом F. Однако, когда им давали корм в течение шести циклов, они съедали его больше всего.

Команда также провела еще один эксперимент, где кошки ели один и тот же корм пять циклов, а затем на шестом цикле им давали другой корм. Как и прежде, кошки съедали меньше одного и того же корма с течением времени. Но на шестом, новом цикле, потребление пищи у кошек резко возросло, даже когда им давали корм, который изначально им нравился меньше.

Эксперименты также показали, что кошки ели все меньше, когда их постоянно подвергали воздействию запаха одной и той же пищи между циклами кормления, в то время как другой запах, предъявляемый вместе с той же пищей, мог увеличить потребление пищи кошкой.

Авторы признают, что их работа основана на небольшой выборке кошек, которые не были стерилизованы или кастрированы, поэтому для подтверждения результатов потребуется провести несколько дополнительных исследований.

Напомним, ранее мы писали о том, что спустя 60 лет ученым наконец-то удалось разгадать тайну рыжих котов.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, что кошки чаще "разговаривают" с мужчинами, чем с женщинами: в чем причина.

При написании использовались материалы Physiology & Behavior, Gizmodo.