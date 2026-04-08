Одну з найдавніших загадок розгадано: чому кішки ніколи не доїдають свою їжу

Японські дослідники спостерігали за поведінкою кішок у лабораторії — у результаті їм нарешті вдалося з'ясувати, чому тварини, у більшості випадків, не доїдають весь корм у мисці.

Нове дослідження проведене вченими з Японії і, як стверджують автори, проливає світло на одну з найдавніших загадок котячого роду: чому майже всі кішки не доїдають корм, насипаний у миску, пише Фокус.

Під час дослідження вчені спостерігали за харчовими звичками кішок у лабораторії і виявили, що чим частіше тваринам давали один і той самий корм поспіль, тим менше вони його з'їдали. Однак, щойно тваринам давали інший корм або навіть інший запах, їхній апетит різко зростав. У результаті вчені дійшли висновку, що новизна, ймовірно, відіграє велику роль у регулюванні бажання кішки продовжувати їсти.

За словами вчених, відомо, що багато кішок можуть бути дуже вибагливими в їжі. Тварини дійсно нявкатимуть і плакатимуть, якщо їхній сніданок затримується хоч на хвилину, але щойно їжа опиниться в мисці, улюбленці можуть з'їсти лише половину або й того менше. Часом кішки можуть доїдати залишки протягом усього дня, але в інших випадках також можуть вимагати додати ще їжі. І навіть коли ви даєте кішкам легкодоступний і постійний запас їжі, вони, як правило, їдять багато разів невеликими порціями протягом дня, а не намагаються з'їсти все за один раз, як це зробив би собака.

Усе це, за словами експертів, вказує на те, що режим харчування кішки залежить не тільки від того, наскільки вона сита. Наприклад, у людей, як відомо, багаторазове вживання однієї й тієї самої їжі може знизити наше сприйняття її смаку і, відповідно, наше бажання продовжувати її їсти. Тож дослідники вирішили емпірично перевірити, чи відбувається щось подібне у котів.

Команда провела низку експериментів із 12 кішками: тваринам давали шість різних видів комерційно доступного сухого корму (від A до F), щоб встановити базовий рівень споживання їжі та вподобань. Результати показали, що корм F виявився найкращим серед тварин.

У першій серії експериментів тваринам запропонували порції корму протягом 6 циклів протягом двох годин. У другій серії експериментів кішкам давали один і той самий корм протягом усіх циклів. У третьому раунді кішкам давали різний корм для кожного циклу.

Автори дослідження виявили, що в умовах однакового корму кішки поступово з'їдали його дедалі менше — це відбувалося навіть за умови з кращим кормом F. Однак, коли їм давали корм протягом шести циклів, вони з'їдали його найбільше.

Команда також провела ще один експеримент, де кішки їли один і той самий корм п'ять циклів, а потім на шостому циклі їм давали інший корм. Як і раніше, кішки з'їдали менше одного і того ж корму з плином часу. Але на шостому, новому циклі, споживання їжі у кішок різко зросло, навіть коли їм давали корм, який спочатку їм подобався менше.

Експерименти також показали, що кішки їли дедалі менше, коли їх постійно піддавали впливу запаху однієї й тієї самої їжі між циклами годування, тоді як інший запах, який пред'являли разом із тією самою їжею, міг збільшити споживання їжі кішкою.

Автори визнають, що їхня робота ґрунтується на невеликій вибірці кішок, яких не стерилізували або не кастрували, тому для підтвердження результатів потрібно провести кілька додаткових досліджень.

Під час написання використовували матеріали Physiology & Behavior, Gizmodo.