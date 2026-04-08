Новый китайский робот может одновременно заряжать электромобили и накачивать шины

Система автономно проверяет уровень заряда батареи и давление в шинах перед выполнением операций в замкнутом цикле.

Китайский автопроизводитель BYD опубликовал патент на полностью автономную роботизированную систему, предназначенную для одновременной зарядки электромобиля и накачивания шин без каких-либо модификаций самого транспортного средства, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Компания BYD подала патент на нового робота в Национальное управление интеллектуальной собственности Китая. Этот патент описывает робота для автоматической зарядки и накачивания шин, способного выполнять весь цикл обслуживания без вмешательства человека.

Відео дня

Согласно описанию, роботизированная система объединяет шесть функциональных модулей в единый блок. К ним относятся модуль сбора информации для считывания уровня заряда батареи и давления в шинах, модуль управления движением для навигации робота, модуль зарядки, модуль накачивания шин, система позиционирования и механизм захвата и фиксации для работы с зарядными пистолетами и насадками для накачивания.

Как только автомобиль въезжает на подходящую парковку, робот автономно сканирует состояние батареи и давление во всех четырех шинах. На основе заданных пороговых значений он определяет, требуется ли зарядка, подкачка шин или и то, и другое, и выполняет задачи последовательно. Это означает, что каждый шаг, от позиционирования и выравнивания до подключения и предоставления услуги, проверяется перед переходом к следующему этапу. Это обеспечивает точность и снижает вероятность ошибок при работе в автоматическом режиме.

Ключевым условием конструкции является то, что робот не требует каких-либо модификаций автомобиля. Это обеспечивает совместимость с существующими зарядными портами для электромобилей, а значит робота можно применять к широкому спектру транспортных средств без их дополнительной модернизации.

Подход компании BYD отличается от других похожих технологий других компаний интеграцией функций технического обслуживания автомобиля, в частности, контроля давления в шинах и подкачки шин, в один и тот же роботизированный рабочий процесс.

Рынок мобильных роботов-зарядных устройств в Китае в 2024 году оценивался примерно в 58 миллионов долларов США и, по прогнозам, значительно вырастет в ближайшие годы.

Компания BYD не раскрыла никаких сроков производства или планов внедрения запатентованной роботизированной системы. Дальнейшая разработка технологии после получения патента, будет зависеть от ее способности надежно работать с различными конструкциями электромобилей и конфигурациями зарядных портов.

Этот патент сигнализирует о более широком сдвиге в сторону многофункциональных роботизированных систем, которые выходят за рамки простого зарядного устройства и обеспечивают комплексное обслуживание автомобилей в автоматическом режиме.

При написании материала использованы источники: Interesting Engineering.