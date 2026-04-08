Новий китайський робот може одночасно заряджати електромобілі та накачувати шини

Система автономно перевіряє рівень заряду батареї та тиск у шинах перед виконанням операцій у замкнутому циклі.

Китайський автовиробник BYD опублікував патент на повністю автономну роботизовану систему, призначену для одночасної зарядки електромобіля і накачування шин без будь-яких модифікацій самого транспортного засобу, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Компанія BYD подала патент на нового робота в Національне управління інтелектуальної власності Китаю. Цей патент описує робота для автоматичної зарядки і накачування шин, здатного виконувати весь цикл обслуговування без втручання людини.

Згідно з описом, роботизована система об'єднує шість функціональних модулів у єдиний блок. До них відносяться модуль збору інформації для зчитування рівня заряду батареї і тиску в шинах, модуль управління рухом для навігації робота, модуль зарядки, модуль накачування шин, система позиціонування і механізм захоплення і фіксації для роботи із зарядними пістолетами і насадками для накачування.

Відео дня

Щойно автомобіль в'їжджає на відповідну парковку, робот автономно сканує стан батареї і тиск у всіх чотирьох шинах. На основі заданих порогових значень він визначає, чи потрібне заряджання, підкачування шин або і те, і інше, і виконує завдання послідовно. Це означає, що кожен крок, від позиціонування і вирівнювання до підключення і надання послуги, перевіряється перед переходом до наступного етапу. Це забезпечує точність і знижує ймовірність помилок під час роботи в автоматичному режимі.

Ключовою умовою конструкції є те, що робот не потребує будь-яких модифікацій автомобіля. Це забезпечує сумісність з наявними зарядними портами для електромобілів, а отже робота можна застосовувати до широкого спектру транспортних засобів без їхньої додаткової модернізації.

Підхід компанії BYD вирізняється з-поміж інших схожих технологій інших компаній інтеграцією функцій технічного обслуговування автомобіля, зокрема, контролю тиску в шинах і підкачування шин, в один і той самий роботизований робочий процес.

Ринок мобільних роботів-зарядних пристроїв у Китаї 2024 року оцінювали приблизно в 58 мільйонів доларів США і, за прогнозами, він значно зросте найближчими роками.

Компанія BYD не розкрила жодних термінів виробництва або планів впровадження запатентованої роботизованої системи. Подальша розробка технології після отримання патенту залежатиме від її здатності надійно працювати з різними конструкціями електромобілів і конфігураціями зарядних портів.

Цей патент сигналізує про ширший зсув у бік багатофункціональних роботизованих систем, які виходять за рамки простого зарядного пристрою і забезпечують комплексне обслуговування автомобілів в автоматичному режимі.

Під час написання матеріалу використано джерела: Interesting Engineering.