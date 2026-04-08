Древнейший осьминог в мире оказался подделкой: историю эволюции вида придется переписать (видео)

Исследователи только что обнаружили, что окаменелость, сыгравшая фундаментальную роль в описании эволюции осьминогов, оказалась подделкой и относится к совершенно иному виду.

Знаменитая 300-миллионнолетняя окаменелость Pohlsepia mazonensis была обнаружена в 2000 году и в последствии была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый древний из известных видов осьминогов. Увы, теперь ученые считают, что древнейший осьминог в мире на самом деле относится к совершенно иному виду — его переквалифицировали, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Исследователи заявили, что им пришлось переквалифицировать окаменелость в наутилоид — раковинный головоногий моллюск, тесно связанный с современными наутиласами, обитающими в океане. Это также означает, что ученым придется пересмотреть генеалогическое древо всего семейства головоногих — по сути, открытие отодвигает историю мягких тканей наутилоидов примерно на 220 миллионов лет назад и приближает самые ранние свидетельства существования осьминогов примерно на 150 миллионов лет вперед.

Відео дня

По словам палеобиолога Томаса Клементса из Университета Рединга в Великобритании, древняя окаменелость, считавшаяся осьминогом, оказалась родственником наутилуса, который разлагался в течение нескольких недель, а затем был погребен и впоследствии сохранился в породе. Ученые считают, что именно это разложение придало ему такое убедительное сходство с осьминогом.

Недавно обнаруженные радула и клюв окаменелости Pohlsepia раскрывают ее истинную принадлежность к этому виду Фото: Royal Society of Biology

25 лет назад ученые идентифицировали Pohlsepia как осьминога, но использование современных методов показало ученым, что находится под поверхностью породы, что, наконец, раскрыло тайну. Однако теперь эксперты уверены, что у нас есть самые древние из когда-либо найденных свидетельств существования мягких тканей наутилоида и гораздо более четкое представление о том, когда осьминоги впервые появились на Земле.

Pohlsepia известна по единственной окаменелости, найденной в местонахождении ископаемых Mazon Creek Lagerstätte в Иллинойсе. Когда останки Полсепии сохранились в мягкой грязи 300 миллионов лет назад, их тело сильно разложилось, поэтому палеонтологам, пытавшимся интерпретировать раздавленные останки, пришлось потрудиться.

И все же им удалось идентифицировать признаки, которые, эксперты указали как восемь конечностей, два глаза и чернильный мешок — все это свидетельствовало о принадлежности к осьминогообразным. Но позже ученые поставили это утверждение под сомнение.

Сегодня у ученых появились технологии, позволяющие ученым заглянуть внутрь окаменелостей, не разрушая их. Клементс и его команда использовали передовую синхротронную визуализацию, которая использует рентгеновские лучи, генерируемые ускорителями частиц, для исследования внутренних структур плотных объектов.

Результаты нового метода показали анатомическую особенность, которую никто раньше не могу увидеть: 11 крошечных зубоподобных структур, расположенных в ряд. Команда полагает, что им удалось идентифицировать радулу — языкообразную ленту, покрытую зубчиками, которая встречается только у моллюсков.

Именно количество и форма этих зубчатых структур стали неопровержимым доказательством того, что Pohlsepia не является осьминогом. У осьминогов обычно всего семь или девять элементов в каждом ряду радулы. У наутилоидов их 13. Количество, наблюдаемое у Pohlsepia, находится между этими двумя значениями, но форма окончательно подтверждает это: она ближе к форме наутилоидов, чем осьминогов.

Более того, новые данные указывают на то, что Pohlsepia никогда не была отдельным видом — ее необычная, сильно разрушенная сохранность затрудняла интерпретацию, и поэтому она была ошибочно отнесена к отдельному виду. Вместо этого, это экземпляр P. pohli, который теперь возвращен в свою правильную классификацию. Авторы также утверждают, что генеалогическое древо семейства осьминогов не такое, каким его считали ранее.

Напомним, ранее мы писали о том, что эти умные существа захватят Землю после исчезновения человечества.

Ранее Фокус писал о том, что ученые впервые засняли объятия "монстра с щупальцами" под водой.

Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.