Найдавніший восьминіг у світі виявився підробкою: історію еволюції виду доведеться переписати (відео)

Дослідники щойно виявили, що скам'янілість, яка зіграла фундаментальну роль в описі еволюції восьминогів, виявилася підробкою і належить до зовсім іншого виду.

Знаменита 300-мільйоннолітня скам'янілість Pohlsepia mazonensis була виявлена в 2000 році і надалі була занесена до Книги рекордів Гіннесса як найдавніший з відомих видів восьминогів. На жаль, тепер вчені вважають, що найдавніший восьминіг у світі насправді належить до зовсім іншого виду — його перекваліфікували, пише Фокус.

Дослідники заявили, що їм довелося перекваліфікувати скам'янілість на наутилоїд — черепашковий головоногий молюск, тісно пов'язаний із сучасними наутіласами, що мешкають в океані. Це також означає, що вченим доведеться переглянути генеалогічне древо всієї родини головоногих — по суті, відкриття відсуває історію м'яких тканин наутилоїдів приблизно на 220 мільйонів років назад і наближає найбільш ранні свідчення існування восьминогів приблизно на 150 мільйонів років уперед.

За словами палеобіолога Томаса Клементса з Університету Редінга у Великій Британії, стародавня скам'янілість, яку вважали восьминогом, виявилася родичем наутилуса, що розкладався протягом кількох тижнів, а потім був похований і згодом зберігся в породі. Науковці вважають, що саме це розкладання надало йому такої переконливої схожості з восьминогом.

Нещодавно виявлені радула і дзьоб скам'янілості Pohlsepia розкривають її справжню приналежність до цього виду Фото: Royal Society of Biology

25 років тому вчені ідентифікували Pohlsepia як восьминога, але використання сучасних методів показало вченим, що знаходиться під поверхнею породи, що, нарешті, розкрило таємницю. Однак тепер експерти впевнені, що ми маємо найдавніші з коли-небудь знайдених свідчень існування м'яких тканин наутилоїда і набагато чіткіше уявлення про те, коли восьминоги вперше з'явилися на Землі.

Pohlsepia відома за єдиною скам'янілістю, знайденою в місцезнаходженні копалин Mazon Creek Lagerstätte в Іллінойсі. Коли останки Полсепії збереглися в м'якому бруді 300 мільйонів років тому, їхнє тіло сильно розклалося, тому палеонтологам, які намагалися інтерпретувати розчавлених решток, довелося потрудитися.

І все ж їм вдалося ідентифікувати ознаки, які експерти вказали як вісім кінцівок, два ока і чорнильний мішок — усе це свідчило про приналежність до восьминогоподібних. Але пізніше вчені поставили це твердження під сумнів.

Сьогодні у вчених з'явилися технології, що дозволяють вченим зазирнути всередину скам'янілостей, не руйнуючи їх. Клементс і його команда використовували передову синхротронну візуалізацію, яка використовує рентгенівські промені, що генеруються прискорювачами частинок, для дослідження внутрішніх структур щільних об'єктів.

Результати нового методу показали анатомічну особливість, яку ніхто раніше не міг побачити: 11 крихітних зубоподібних структур, розташованих у ряд. Команда вважає, що їм вдалося ідентифікувати радулу — язикоподібну стрічку, вкриту зубчиками, яка трапляється тільки у молюсків.

Саме кількість і форма цих зубчастих структур стали незаперечним доказом того, що Pohlsepia не є восьминогом. У восьминогів зазвичай лише сім або дев'ять елементів у кожному ряду радули. У наутилоїдів їх 13. Кількість, спостережувана у Pohlsepia, знаходиться між цими двома значеннями, але форма остаточно підтверджує це: вона ближча до форми наутилоїдів, ніж восьминогів.

Більш того, нові дані вказують на те, що Pohlsepia ніколи не була окремим видом — її незвичайне, сильно зруйноване збереження ускладнювало інтерпретацію, і тому її було помилково віднесено до окремого виду. Натомість, це екземпляр P. pohli, який тепер повернуто у свою правильну класифікацію. Автори також стверджують, що генеалогічне древо сімейства восьминогів не таке, яким його вважали раніше.

Результати дослідження опубліковано в журналі Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.