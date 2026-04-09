30 лет балансировали на грани вымирания: самые толстые попугаи в мире приятно удивили ученых (фото)

Исследователи обнаружили, что самые толстые и тяжелые попугаи в мире только что установили рекорд по количеству птенцов в сезоне размножения — никто не ожидал такого.

Защитники природы наблюдают за вылуплением 105-го птенца какапо в сезоне размножения 2026 года — отмечается, что это самый высокий показатель с начала ведения такой статистики 30 лет назад, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Какапо (Strigops habroptilus) — самые толстые и тяжелые нелетающие попугаи в мире. Самцы этого вида могут достигать веса до 4 килограммов. К сожалению, последние три десятилетия вид находится под угрозой исчезновения и обитает только в Новой Зеландии. Охота, разрушение среды обитания и появление новых хищников привели к резкому сокращению популяции какапо, и в 1990-х годах этот вид почти вымер.

Відео дня

Проблема заключается в том, что представители этого вида размножаются лишь раз в два-четыре года, а большинство самок высиживают только одного птенца за сезон размножения, что лишь усугубляет уязвимость вила. Статистика свидетельствует о том, что сегодня в дикой природе осталось лишь около 235 какапо.

К счастью для находящегося под угрозой вида, птица, которая почти вымерла 30 лет назад, только что достигла важной вехи: программа восстановления популяции какапо в Новой Зеландии отметила вылупление 105-го яйца какапо. Отметим, что это самый высокий показатель за последние три десятилетия.

Птенец какапо с матерью в гнезде Фото: Mark Oster/DOC

По словам Департамента охраны природы Новой Зеландии, из 256 отложенных яиц вылупилось 105 птенцов какапо — из них 98 птенцов еще живы, а одно яйцо остается в инкубаторе. Увы, по словам рейнджера Программы восстановления популяции какапо Сары Манктелоу, не все птенцы выживут. На данный момент погибло семь птенцов, а четыре были

Официальные данные о количестве птенцов в этом сезоне размножения будут подтверждены позже. Самому старшему птенцу сейчас более 50 дней. По словам оперативного менеджера Департамента охраны природы по какапо Дейдры Верко, и все же статистика весьма позитивна — каждый новый птенец отдаляет вид от грани вымирания.

При написании использовались материалы RNZ, Mongabay, Live Science.