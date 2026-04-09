30 років балансували на межі вимирання: найтовстіші папуги у світі приємно здивували вчених (фото)

Дослідники виявили, що найтовстіші та найважчі папуги у світі щойно встановили рекорд за кількістю пташенят у сезоні розмноження — ніхто не очікував такого.

Захисники природи спостерігають за вилупленням 105-го пташеняти какапо в сезоні розмноження 2026 року — наголошується, що це найвищий показник з початку ведення такої статистики 30 років тому, пише Фокус.

Какапо (Strigops habroptilus) — найтовстіші та найважчі нелітаючі папуги у світі. Самці цього виду можуть досягати ваги до 4 кілограмів. На жаль, останні три десятиліття вид перебуває під загрозою зникнення і мешкає тільки в Новій Зеландії. Полювання, руйнування середовища проживання і поява нових хижаків призвели до різкого скорочення популяції какапо, і в 1990-х роках цей вид майже вимер.

Проблема полягає в тому, що представники цього виду розмножуються лише раз на два-чотири роки, а більшість самок висиджують лише одне пташеня за сезон розмноження, що лише поглиблює вразливість вила. Статистика свідчить про те, що сьогодні в дикій природі залишилося лише близько 235 какапо.

На щастя для виду, що перебуває під загрозою, птах, який майже вимер 30 років тому, щойно досяг важливої віхи: програма відновлення популяції какапо в Новій Зеландії відзначила вилуплення 105-го яйця какапо. Зазначимо, що це найвищий показник за останні три десятиліття.

Пташеня какапо з матір'ю в гнізді Фото: Mark Oster/DOC

За словами Департаменту охорони природи Нової Зеландії, з 256 відкладених яєць вилупилося 105 пташенят какапо — з них 98 пташенят ще живі, а одне яйце залишається в інкубаторі. На жаль, за словами рейнджерки Програми відновлення популяції какапо Сари Манктелоу, не всі пташенята виживуть. Наразі загинуло сім пташенят, а чотири були

Офіційні дані про кількість пташенят у цьому сезоні розмноження будуть підтверджені пізніше. Найстаршому пташеняті зараз понад 50 днів. За словами оперативної менеджерки Департаменту охорони природи з какапо Дейдри Верко, та все ж статистика вельми позитивна — кожне нове пташеня віддаляє вид від межі вимирання.

Під час написання використовували матеріали RNZ, Mongabay, Live Science.