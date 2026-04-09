Такое увидели впервые: галактика потеряла 95% света из-за голодной черной дыры (фото)

Астрономов удивил тот факт, что активное ядро галактики ​​может так резко изменить свою яркость за короткий промежуток времени. Пока что астрономы не могут объяснить, что именно происходит.

Астрономы наблюдали, как далекая галактика перекрыла поступление еды, то есть межзвездного газа и пыли к своей центральной сверхмассивной черной дыре. Поскольку область вокруг активной черной дыры часто ярче, чем суммарная яркость всех звезд в ее родной галактике, это привело к радикальному изменению яркости активного ядра галактики всего за 20 лет. При этом яркость самой галактики уменьшалась на 95%. Ученые пока не могут объяснить, что именно происходит, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Відео дня

Хотя считается, что во всех галактиках в центре находятся сверхмассивные черные дыры, масса которых в миллионы и миллиарды раз больше массы Солнца, не все они активно поглощают окружающую материю.

Когда сверхмассивные черные дыры окружены огромным количеством газа и пыли, их огромное гравитационное влияние заставляет эту дискообразную структуру, называемую аккреционным диском, ярко светиться. Область с активной черной дырой в центре называется активным ядром галактики. Оно может настолько ярким, что затмевает суммарный свет всех звезд в окружающей галактике.

Когда поток газа и пыли к черной дыре замедляется, то яркость активного галактического ядра снижается, ведь черная дыра прекращает активное поглощение материи. Астрономы обнаружили, что именно этот процесс происходит в далекой галактике J0218−0036.

Изображения галактики J0218−0036, которая находится на расстоянии около 10 миллиардов световых лет от нас. Сравнение яркости двух изображений показывает, что яркость галактики резко снизилась Фото: space.com

Астрономов удивил тот факт, что активное ядро галактики может так резко изменить свою яркость за короткий промежуток времени, то есть за 20 лет. Ученые выяснили, что снижения яркости активного ядра привело к снижению яркости всей галактики на 95% и такое увидели впервые. Обычно яркость активного ядра галактики при снижении масштабов питания черной дыры снижается на 30%.

Ученые обнаружили, что всего за 7 лет скорость падения газа из аккреционного диска в сверхмассивную черную дыру сократилась примерно на 98%. Из-за этого аккреционный диск быстро уменьшается. Но астрономы пока не знают, какой механизм стоит за резким сокращением потока материи для питания центральной черной дыры.

Это открытие примечательно тем, что демонстрирует, что активность сверхмассивных черных дыр может радикально меняться за промежутки времени, сопоставимые по масштабу с человеческой жизнью, а не за тысячи лет, как предполагают современные модели. Это открытие может привести к изменению существующих моделей питания черных дыр, которые предполагают, что такие изменения происходят гораздо медленнее.

При написании материала использованы источники: Publications of the Astronomical Society of Japan, Space.