Таке побачили вперше: галактика втратила 95% світла через голодну чорну діру (фото)

Астрономів здивував той факт, що активне ядро галактики може так різко змінити свою яскравість за короткий проміжок часу. Поки що астрономи не можуть пояснити, що саме відбувається.

Астрономи спостерігали, як далека галактика перекрила надходження їжі, тобто міжзоряного газу і пилу до своєї центральної надмасивної чорної діри. Оскільки область навколо активної чорної діри часто яскравіша, ніж сумарна яскравість усіх зірок у її рідній галактиці, це призвело до радикальної зміни яскравості активного ядра галактики всього за 20 років. При цьому яскравість самої галактики зменшувалася на 95%. Вчені поки не можуть пояснити, що саме відбувається, пише Фокус.

Хоча вважається, що у всіх галактиках у центрі перебувають надмасивні чорні діри, маса яких у мільйони і мільярди разів більша за масу Сонця, не всі вони активно поглинають навколишню матерію.

Коли надмасивні чорні діри оточені величезною кількістю газу і пилу, їхній величезний гравітаційний вплив змушує цю дископодібну структуру, звану аккреційним диском, яскраво світитися. Область з активною чорною дірою в центрі називається активним ядром галактики. Воно може бути настільки яскравим, що затьмарює сумарне світло всіх зірок у навколишній галактиці.

Коли потік газу та пилу до чорної діри сповільнюється, то яскравість активного галактичного ядра знижується, адже чорна діра припиняє активне поглинання матерії. Астрономи виявили, що саме цей процес відбувається в далекій галактиці J0218-0036.

Зображення галактики J0218-0036, яка розташована на відстані близько 10 мільярдів світлових років від нас. Порівняння яскравості двох зображень показує, що яскравість галактики різко знизилася Фото: space.com

Астрономів здивував той факт, що активне ядро галактики може так різко змінити свою яскравість за короткий проміжок часу, тобто за 20 років. Вчені з'ясували, що зниження яскравості активного ядра призвело до зниження яскравості всієї галактики на 95% і таке побачили вперше. Зазвичай яскравість активного ядра галактики при зниженні масштабів живлення чорної діри знижується на 30%.

Учені виявили, що всього за 7 років швидкість падіння газу з акреційного диска в надмасивну чорну діру скоротилася приблизно на 98%. Через це аккреційний диск швидко зменшується. Але астрономи поки не знають, який механізм стоїть за різким скороченням потоку матерії для живлення центральної чорної діри.

Це відкриття примітне тим, що демонструє, що активність надмасивних чорних дір може радикально змінюватися за проміжки часу, які можна порівняти за масштабом з людським життям, а не за тисячі років, як припускають сучасні моделі. Це відкриття може призвести до зміни наявних моделей живлення чорних дір, які припускають, що такі зміни відбуваються набагато повільніше.

Під час написання матеріалу використано джерела: Publications of the Astronomical Society of Japan, Space.