Украинские полярники показали фото уникальной белой радуги

Это интересное природное явление называют еще туманной радугой. Украинские полярники сфотографировали ее в Антарктике.

Ученые с антарктической станции "Академик Вернадский" опубликовали пост, в котором сообщили, что радуга бывает не только разноцветной, но и белой.

Белая, или туманная радуга Фото: Станція "Академік Вернадський"

Это связано с размером капель воды, через которые преломляется и рассеивается свет: они очень мелкие.

В больших каплях происходит разделение белого света на разные цвета видимого спектра. Каждый пучок распространяется по своей траектории, не смешиваясь с другими. Так радуга приобретает яркие цвета.

Если же капли уменьшаются, то световые пучки смешиваются (происходит сильная дифракция). Тогда цвета становятся менее выраженными вплоть до полного побледнения. Белую радугу также называют туманной, ведь она появляется при подсветке солнцем слабого тумана, который и состоит из таких микрокапелек.

Туманную радугу зафиксировали украинские ученые Фото: Станція "Академік Вернадський"

Но полярники объяснили, что такая необычная радуга может быть не просто белой. Иногда внешний край белой радуги может быть "окрашен" в оранжевый цвет, а нижний — в фиолетовый.

