Українські полярники показали фото унікальної білої веселки

Це цікаве природне явище називають ще туманною веселкою. Українські полярники сфотографували її в Антарктиці.

Вчені з антарктичної станції "Академік Вернадський" опублікували пост, в якому повідомили, що веселка буває не тільки різнокольоровою, а й білою.

Біла, або туманна веселка Фото: Станція "Академік Вернадський"

Це пов'язано із розміром крапель води, через які заломлюється та розсіюється світло: вони дуже дрібні.

У великих краплях відбувається поділ білого світла на різні кольори видимого спектра. Кожен пучок поширюється за своєю траєкторією, не змішуючись з іншими. Так веселка набуває яскравих барв.

Якщо ж краплі зменшуються, то світлові пучки змішуються (відбувається сильна дифракція). Тоді кольори стають менш вираженими аж до повного збліднення. Білу веселку також називають туманною, адже вона з'являється під час підсвічування сонцем слабкого туману, який і складається зі таких мікрокрапельок.

Туманну веселку зафіксували українські вчені Фото: Станція "Академік Вернадський"

Але полярники пояснили, що така незвична веселка може бути не просто білою. Іноді зовнішній край білої веселки може бути "пофарбований" у помаранчевий колір, а нижній — у фіолетовий.

Нагадаємо, працівники української станції "Академік Вернадський" встановили рекорд, коли здобули усі призові місця на конкурсі наукових зображень для Вікіпедії. Унікальний рекорд підкорився науковцям вперше завдяки серії фотографій фауни "Білого континенту".

А в 30-річну річницю того, як Україна отримала наукову станцію в Антарктиці, Фокус розповідав найцікавіше про колишню британську станцію "Фарадей" від якої лишився унікальний бар та цікаві артефакти.