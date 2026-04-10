Загадочный "пульс" Земли не дает людям нормально спать: мешает жуткий звон в ушах

В течение более недели загадочная "гудящая" вибрация планеты усиливается, что приводит к тому, что некоторые люди не могут спать из-за невыносимого звона в ушах.

Загадочная "гудящая" вибрация Земли, также известная как резонанс Шумана — естественная вибрация, которая часто описывается как "пульс" планеты. Этот устойчивый электромагнитный ритм, генерируемый молниями, отражающимися между поверхностью планеты и ионосферой, которая находится примерно на высоте от 48 до 965 км над поверхностью в атмосфере, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Приложение для мониторинга космической погоды MeteoAgent сообщило об интенсивном всплеске показаний резонанса Шумана, начиная с понедельника. Эксперты предупреждают, что это один из самых высоких и потенциально опасных уровней, однако ученые предупреждают, что такие измерения могут естественным образом колебаться.

Відео дня

Основная часть колебания планеты составляет около 7,83 циклов в секунду, измеряемых в герцах (Гц), при этом также обнаруживаются несколько более высокочастотных диапазонов. Некоторые исследователи и сторонники здорового образа жизни также считают, что эти частоты совпадают с паттернами мозговых волн человека, связанными со сном, расслаблением и концентрацией.

Большинство ученых утверждают, что предыдущие исследования не дал убедительных доказательств их биологического воздействия. Однако многие люди, страдающие бессонницей, все же связывают усиление атмосферных возмущений с различными недомоганиями за последние четыре дня. Многие из них жалуются на звон в ушах и размытое зрение.

Отметим, что некоторые люди также связывают всплески резонанса с внезапным появлением звона в ушах, ощущением мышечного напряжения, усталостью и затуманенностью сознания, но медицинские эксперты предупреждают, что эти утверждения не подкреплены убедительными клиническими доказательствами.

Хаотические явления, такие как солнечные вспышки, геомагнитные бури и другие космические погодные явления, также могут нарушать магнитное поле Земли и изменять резонанс, хотя степень влияния этого на здоровье человека все еще остается предметом дискуссий. Отметим, что ученые делят активность солнечных вспышек на четыре основные категории:

класс B (самая слабая);

класс C (слабая);

класс M (умеренная);

класс X (самая сильная).

В четверг, 9 апреля, эксперты, отслеживающие космическую погоду заявили, что Земля ощущает последствия нескольких слабых и умеренных солнечных вспышек, произошедших на поверхности Солнца в период с 3 по 5 апреля. Еще одна умеренная вспышка была зафиксирована незадолго до полудня по восточному времени 8 апреля, а сильная вспышка класса M произошла в 4:43 утра 9 апреля.

По словам ученых, резонанс Шумана на Земле вернулся к "нормальному" уровню после того, как всю неделю оставался высоким. Однако они отметили, что мощная вспышка класса М, вероятно, продолжит влиять на естественный гул Земли на этой неделе. Отметим, что ученые отслеживают эти возмущения, используя индекс, который измеряет, насколько сильно магнитное поле планеты сотрясается из-за космической погоды.

Исследователи отмечают, когда люди пытаются расслабиться или заснуть, мозг вырабатывает медленные "тета-волны", обычно от четырех до восьми циклов в секунду, аналогичные основной частоте резонанса Шумана.

Некоторые исследователи и сторонники здорового образа жизни предполагают, что подобные совпадения могут влиять на настроение или сон, однако исследователи отмечают, что научные доказательства остаются ограниченными.

Сторонники этой теории считают, что колебания электромагнитной активности Земли могут способствовать тревожности, проблемам со сном, трудностям с концентрацией внимания или высокочастотному звону в ушах, хотя медицинские эксперты говорят, что у этих симптомов гораздо больше установленных причин.

Человеческий мозг вырабатывает собственные электрические волны, которые меняются в зависимости от того, что вы делаете. Поскольку частоты волн резонанса Шумана совпадают с ритмами мозга, сильные атмосферные возмущения могут создавать волны, которые противоречат ритмам нашего тела. К слову, от сильных нарушений в атмосфере страдают не только люди: экстремальные космические погодные явления могут также поставить под угрозу авиаперевозки и целые города.

При написании использовались материалы MeteoAgent, Daily Mail.