Загадковий "пульс" Землі не дає людям нормально спати: заважає моторошний дзвін у вухах

Протягом понад тижня загадкова "гудяча" вібрація планети посилюється, що призводить до того, що деякі люди не можуть спати через нестерпний дзвін у вухах.

Загадкова вібрація Землі, що "гуде", також відома як резонанс Шумана, — природна вібрація, яку часто описують як "пульс" планети. Цей стійкий електромагнітний ритм, що генерується блискавками, відбиваються між поверхнею планети та іоносферою, яка знаходиться приблизно на висоті від 48 до 965 км над поверхнею в атмосфері, пише Фокус.

Додаток для моніторингу космічної погоди MeteoAgent повідомив про інтенсивний сплеск показань резонансу Шумана, починаючи з понеділка. Експерти попереджають, що це один із найвищих і потенційно небезпечних рівнів, проте вчені попереджають, що такі вимірювання можуть природним чином коливатися.

Основна частина коливання планети становить близько 7,83 циклів на секунду, вимірюваних у герцах (Гц), при цьому також виявляються кілька більш високочастотних діапазонів. Деякі дослідники і прихильники здорового способу життя також вважають, що ці частоти збігаються з патернами мозкових хвиль людини, пов'язаними зі сном, розслабленням і концентрацією.

Більшість учених стверджують, що попередні дослідження не дали переконливих доказів їхнього біологічного впливу. Однак багато людей, які страждають на безсоння, все ж пов'язують посилення атмосферних збурень із різними нездужаннями за останні чотири дні. Багато з них скаржаться на дзвін у вухах і розмитий зір.

Зазначимо, що деякі люди також пов'язують сплески резонансу з раптовою появою дзвону у вухах, відчуттям м'язового напруження, втомою і затуманеною свідомістю, але медичні експерти попереджають, що ці твердження не підкріплені переконливими клінічними доказами.

Хаотичні явища, такі як сонячні спалахи, геомагнітні бурі та інші космічні погодні явища, також можуть порушувати магнітне поле Землі і змінювати резонанс, хоча ступінь впливу цього на здоров'я людини все ще залишається предметом дискусій. Зазначимо, що вчені ділять активність сонячних спалахів на чотири основні категорії:

клас B (найслабша);

клас C (слабка);

клас M (помірна);

клас X (найсильніша).

У четвер, 9 квітня, експерти, які відстежують космічну погоду, заявили, що Земля відчуває наслідки кількох слабких і помірних сонячних спалахів, що сталися на поверхні Сонця в період з 3 по 5 квітня. Ще один помірний спалах було зафіксовано незадовго до полудня за східним часом 8 квітня, а сильний спалах класу M стався о 4:43 ранку 9 квітня.

За словами вчених, резонанс Шумана на Землі повернувся до "нормального" рівня після того, як весь тиждень залишався високим. Однак вони зазначили, що потужний спалах класу М, ймовірно, продовжить впливати на природний гул Землі цього тижня. Зазначимо, що вчені відстежують ці збурення, використовуючи індекс, який вимірює, наскільки сильно магнітне поле планети стрясається через космічну погоду.

Дослідники зазначають, коли люди намагаються розслабитися або заснути, мозок виробляє повільні "тета-хвилі", зазвичай від чотирьох до восьми циклів на секунду, аналогічні основній частоті резонансу Шумана.

Деякі дослідники та прихильники здорового способу життя припускають, що подібні збіги можуть впливати на настрій або сон, проте дослідники зазначають, що наукові докази залишаються обмеженими.

Прихильники цієї теорії вважають, що коливання електромагнітної активності Землі можуть сприяти тривожності, проблемам зі сном, труднощам із концентрацією уваги або високочастотному дзвону у вухах, хоча медичні експерти кажуть, що у цих симптомів набагато більше встановлених причин.

Людський мозок виробляє власні електричні хвилі, які змінюються залежно від того, що ви робите. Оскільки частоти хвиль резонансу Шумана збігаються з ритмами мозку, сильні атмосферні збурення можуть створювати хвилі, які суперечать ритмам нашого тіла. До речі, від сильних порушень в атмосфері страждають не тільки люди: екстремальні космічні погодні явища можуть також поставити під загрозу авіаперевезення і цілі міста.

Під час написання використовували матеріали MeteoAgent, Daily Mail.