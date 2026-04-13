Ученые просят не демонизировать астероиды "судного дня": кое-что хорошее они сделали

Результаты нового исследования утверждают, что катастрофическое падение метеорита на самом деле могло создать новую жизнь также легко, как и уничтожить ее.

Метеориты "судного дня" имеют плохую репутацию: десятилетиями эти гигантские камни были опорочены и демонизированы из-за относительно небольшого числа метеоритов в истории Земли, вызвавших катастрофические события на планете. Однако мы крайне редко говорим о гигантских метеоритах, которые могли создать жизнь на Земле, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Теперь два морских исследователя опубликовали всесторонний обзор научных исследований, посвященных трем крупнейшим местам падения метеоритов на планете:

Відео дня

озеро Лонар в Индии;

ударная структура Хотон в Канаде;

печально известный ударный кратер Чиксулуб, уничтоживший динозавров, на полуострове Юкатан.

Каждое из этих катастрофических событий генерировало так много тепла в течение такого длительного времени, что они заложили основу для долгоживущих гидротермальных экосистем, которые, как утверждают ученые, существовали столетиями. Простыми словами, потенциально животворящий удар крупного метеорита можно объяснить интенсивным нагревом и значительным смещением массы. Расплавленная в результате такого столкновения окружающая порода способствует созданию горячей, богатой минералами среды, которая создает химические условия для новой микробной жизни, поскольку вода поступает в новый кратер.

По слова ведущего автора исследования Шея Чинквемани, вокруг невероятно теплого центра образуется озеро и теперь у ученых есть система гидротермальных источников, как в глубоководных районах, но созданная теплом от удара.

Океанограф Ричард Лутц отмечает, что десятилетиями ученые говорили о возможности того, что жизнь могла зародиться в глубоководных гидротермальных источниках. В 2025 году Чинквемани был студентом Лутца в Ратгерском университете и в своей работе он доказывал, что микробная жизнь на Земле могла возникнуть вблизи древних гидротермальных источников на Марсе. Позже эта работа превратилась в полноценную статью в рецензируемом научном журнале.

По словам команды, из всех исследуемых кратеров, ударная структура Хоутон в канадской Арктике, пожалуй, наиболее показательна. Кратер диаметров 23 километра образовался в результате столкновения примерно 31 миллион лет назад и генерировал собственное тепло в течение нескольких тысяч лет, прежде чем температура там опустилась ниже 50 градусов по Цельсию, необходимых для поддержания.

Геологическая летопись Хоутона, по словам ученых, изобилует фрагментами обломков породы, покрытыми осадочными породами, известными как брекчия, а также жилами, образованными подземными водными путями, и другими признаками гидротермального минерального отложения, включая целестит, барит и флюорит. Это является убедительным доказательством того, что подходящий метеор может создать долгосрочную систему гидротермальных источников даже в условиях холодной, враждебной местности.

Простыми словами, любое гипотетическое масштабное столкновение с астероидом на ранних этапах истории Земли, вероятно, могло способствовать образованию гидротермальных источников ближе к экватору.

При написании использовались материалы Gizmodo.