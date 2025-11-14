Новый шрам на теле Земли: найден крупнейший современный ударный кратер диаметром 900 м

На территории Китая обнаружен крупнейший на Земле современный ударный кратер от падения метеорита. Считается, что гигантский шрам на теле планеты может стать беспрецедентным инструментом для науки.

Среди холмистых лесов южного Китая ученые обнаружили крупнейший на Земле современный ударный кратер, диаметр которого составляет около 900 метров. Ученые считают, что гигантский шрам на теле планеты может стать уникальным инструментом для изучения того, как и когда внеземные объекты врезаются в нашу планету, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Открытие крупнейшего современного ударного кратера на Земле

Исследования показывают, что диаметр кратера, получившего название Цзиньлинь, составляет от 20 до 900 метров, а его глубина достигает 90 метров. Отметим, что это значительно превосходит размер предыдущего рекордсмена современной ударной структуры — кратера Маха, диаметр которого составляет 300 метров.

Відео дня

По словам ведущего автора исследования из Центра передовых исследований высоких давлений и технологий Мин Чэня, данные свидетельствуют о том, что кратер образовался относительно недавно. Важно отметить, что под "современным" ученые подразумевают, что кратер образовался в современную геологическую эпоху, голоцен, которая началась в конце последнего ледникового периода около 11 700 лет назад.

Исследования показали, что кратер в основном состоит из выветренной гранитной почвы и небольшого количества гранитных фрагментов. Также очевидно, что он образовался в результате высокоэнергетического удара благодаря присутствию зерен кварца с уникальными микроструктурами, называемыми плоскостными деформационными образованиями.

Предыдущие исследования уже показали, что на Земле подобные плоскостные деформационные образования в кварце образуются лишь под воздействием интенсивных ударных волн при столкновении с небесными телами, а давление, при котором они формируются, колеблется от 10 до 35 гигапаскалей, что является ударным эффектом, невозможным ни в одном геологическом процессе на нашей планете.

По словам Чэня, удивительным является и то, насколько хорошо сохранился кратер, учитывая, что в регионе регулярно бывают муссоны, обильные дожди и высокая влажность. В то же время, открытым остается вопрос о том, каким именно метеоритом был создан кратер: из камня или железа.

Уникальный инструмент для науки

В течение миллиардной истории наша планета подвергалась постоянной бомбардировке метеоритами и каждая точка поверхности Земли подверглась примерно одинаковой вероятности столкновения с "пришельцем из космоса". И все же, не каждое падение оставило на теле Земли шрам. Геологические силы, эрозия и непрерывное движение поверхности нашей планеты стерли следы многих древних столкновений.

По словам ученых, это делает открытие кратера Цзиньлинь таким особенным. Открытие показывает, что масштабы столкновений небольших внеземных объектов с нашей планетой в голоцене на самом деле значительно превосходят зафиксированные.

Считается, что открытие нового современного ударного кратера на планете может предоставить более объективную основу для понимания распределения, геологической эволюции, истории столкновений и регуляции малых внеземных тел.

Напомним, ране мы писали о том, что мощный удар из космоса создал в Китае огромный кратер.

Ранее Фокус писал о том, что тайна одного из самых загадочных кратеров Земли разгадана.