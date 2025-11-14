Новий шрам на тілі Землі: знайдено найбільший сучасний ударний кратер діаметром 900 м

На території Китаю виявлено найбільший на Землі сучасний ударний кратер від падіння метеорита. Вважається, що гігантський шрам на тілі планети може стати безпрецедентним інструментом для науки.

Серед горбистих лісів південного Китаю вчені виявили найбільший на Землі сучасний ударний кратер, діаметр якого становить близько 900 метрів. Вчені вважають, що гігантський шрам на тілі планети може стати унікальним інструментом для вивчення того, як і коли позаземні об'єкти врізаються в нашу планету, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Відкриття найбільшого сучасного ударного кратера на Землі

Дослідження показують, що діаметр кратера, який отримав назву Цзіньлінь, становить від 20 до 900 метрів, а його глибина сягає 90 метрів. Зазначимо, що це значно перевершує розмір попереднього рекордсмена сучасної ударної структури — кратера Маха, діаметр якого становить 300 метрів.

Відео дня

За словами провідного автора дослідження з Центру передових досліджень високих тисків і технологій Мін Ченя, дані свідчать про те, що кратер утворився відносно недавно. Важливо зазначити, що під "сучасним" учені мають на увазі, що кратер утворився в сучасну геологічну епоху, голоцен, що почалася наприкінці останнього льодовикового періоду близько 11 700 років тому.

Дослідження показали, що кратер здебільшого складається з вивітреного гранітного ґрунту і невеликої кількості гранітних фрагментів. Також очевидно, що він утворився внаслідок високоенергетичного удару завдяки присутності зерен кварцу з унікальними мікроструктурами, званими площинними деформаційними утвореннями.

Попередні дослідження вже показали, що на Землі подібні площинні деформаційні утворення у кварці утворюються лише під впливом інтенсивних ударних хвиль під час зіткнення з небесними тілами, а тиск, за якого вони формуються, коливається від 10 до 35 гігапаскалів, що є ударним ефектом, неможливим у жодному геологічному процесі на нашій планеті.

За словами Ченя, дивовижним є й те, наскільки добре зберігся кратер з огляду на те, що в регіоні регулярно бувають мусони, рясні дощі та висока вологість. Водночас відкритим залишається питання про те, яким саме метеоритом було створено кратер: з каменю чи заліза.

Унікальний інструмент для науки

Протягом мільярдної історії наша планета піддавалася постійному бомбардуванню метеоритами, і кожна точка поверхні Землі зазнала приблизно однакової ймовірності зіткнення з "прибульцем із космосу". І все ж, не кожне падіння залишило на тілі Землі шрам. Геологічні сили, ерозія і безперервний рух поверхні нашої планети стерли сліди багатьох давніх зіткнень.

За словами вчених, це робить відкриття кратера Цзіньлінь таким особливим. Відкриття показує, що масштаби зіткнень невеликих позаземних об'єктів з нашою планетою в голоцені насправді значно перевершують зафіксовані.

Вважається, що відкриття нового сучасного ударного кратера на планеті може надати об'єктивнішу основу для розуміння розподілу, геологічної еволюції, історії зіткнень і регуляції малих позаземних тіл.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що потужний удар із космосу створив у Китаї величезний кратер.

Раніше Фокус писав про те, що таємниця одного з найзагадковіших кратерів Землі розгадана.