Таємницю одного з найзагадковіших кратерів Землі розгадано: що породило його 43 млн років тому

Дослідники нарешті поставили крапку в десятирічній науковій суперечці про походження кратера Сільверпіт у південній частині Північного моря. Нові дані підтверджують, чим саме він був викликаний і коли.

У новому дослідженні група під керівництвом доктора Уісдіна Ніколсона з Університету Геріот-Вотт в Единбурзі використовувала сейсмічну візуалізацію, мікроскопічний аналіз гірських порід і чисельні моделі. У результаті їм вдалося надати найпереконливіші на сьогодні докази справжнього утворення одного з найзагадковіших кратерів планети, розташованого в Північному морі, пише PHYS.org.

Один із найзагадковіших кратерів Землі

Кратер Сільверпіт розташований на глибині 700 метрів під морським дном у Північному морі, приблизно за 130 кілометрів від узбережжя Йоркшира. Він був відкритий у 2002 році й вчені виявили, що його ширина становить близько 3 кілометрів і він оточений 20-кілометровою зоною кільцевих розломів. У результаті причина його виникнення стала предметом палких суперечок серед геологів.

Спочатку вчені припускали, що це ударний кратер. Дослідники, які виявили його, звернули увагу на центральну вершину кратера, круглу форму і концентричні розломи — характеристики, часто пов'язані з гіпершвидкісними ударами.

Утім, існували й альтернативні теорії. Наприклад, деякі вчені вважали, що структура кратера була зумовлена переміщенням солі глибоко під дном кратера або обваленням морського дна через вулканічну активність.

У 2009 році геологи винесли на голосування гіпотезу утворення кратера, про що повідомлялося в грудневому номері журналу Geoscientist того року. Більшість проголосувала проти гіпотези ударного кратера. Але тепер схоже вчені розгадали таємницю утворення загадкового кратера.

Морфологія поверхні кратера та сейсмічні атрибути горизонтів CF1 і CF2 на дні кратера Фото: Nature Communications

Таємниця утворення кратера Сільверпіт

У новому дослідженні група під керівництвом команди зі Школи енергетики, геології, інфраструктури та суспільства Університету Херіота-Вотта використовувала нещодавно отримані дані сейсмічної візуалізації та дані з-під морського дна, щоб довести ударну теорію.

За словами співавторів дослідження, нові сейсмічні зображення дали команді безпрецедентну можливість зазирнути в кратер. Зразки з нафтової свердловини в цьому районі також виявили рідкісні кристали "шокового" кварцу і польового шпату на тій самій глибині, що й дно кратера.

Ця знахідка беззастережно підтверджує гіпотезу ударного кратера, оскільки їхня структура може бути створена тільки екстремальними ударними тисками. Нові дані вказують на те, що астероїд діаметром 160 метрів врізався в морське дно під невеликим кутом із заходу. Протягом кількох хвилин він створив півторакілометрову завісу з каміння і води, яка потім обрушилася в море, спричинивши цунамі заввишки понад 100 метрів.

Тепер учені дійшли висновку, що кратер Сільверпіт являє собою рідкісний гіпершвидкісний ударний кратер, який винятково добре зберігся. Вони рідкісні, тому що Земля — дуже динамічна планета: тектоніка плит і ерозія знищують практично всі сліди більшості цих подій.

Зазначимо, що на суші існує близько 200 підтверджених ударних кратерів, але лише близько 33 з них виявлено під океаном. Учені хочуть використати ці дані, щоб зрозуміти, як падіння астероїдів формували нашу планету протягом історії, а також передбачити, що може статися, якщо зіткнення з астероїдом відбудеться в майбутньому.

