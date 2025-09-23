Підтримайте нас RU
Таємницю одного з найзагадковіших кратерів Землі розгадано: що породило його 43 млн років тому

Учені дійшли висновку, що кратер Сільверстоун має ударне походження | Фото: Depositphotos.com

Дослідники нарешті поставили крапку в десятирічній науковій суперечці про походження кратера Сільверпіт у південній частині Північного моря. Нові дані підтверджують, чим саме він був викликаний і коли.

У новому дослідженні група під керівництвом доктора Уісдіна Ніколсона з Університету Геріот-Вотт в Единбурзі використовувала сейсмічну візуалізацію, мікроскопічний аналіз гірських порід і чисельні моделі. У результаті їм вдалося надати найпереконливіші на сьогодні докази справжнього утворення одного з найзагадковіших кратерів планети, розташованого в Північному морі, пише PHYS.org.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Один із найзагадковіших кратерів Землі

Кратер Сільверпіт розташований на глибині 700 метрів під морським дном у Північному морі, приблизно за 130 кілометрів від узбережжя Йоркшира. Він був відкритий у 2002 році й вчені виявили, що його ширина становить близько 3 кілометрів і він оточений 20-кілометровою зоною кільцевих розломів. У результаті причина його виникнення стала предметом палких суперечок серед геологів.

Спочатку вчені припускали, що це ударний кратер. Дослідники, які виявили його, звернули увагу на центральну вершину кратера, круглу форму і концентричні розломи — характеристики, часто пов'язані з гіпершвидкісними ударами.

Утім, існували й альтернативні теорії. Наприклад, деякі вчені вважали, що структура кратера була зумовлена переміщенням солі глибоко під дном кратера або обваленням морського дна через вулканічну активність.

У 2009 році геологи винесли на голосування гіпотезу утворення кратера, про що повідомлялося в грудневому номері журналу Geoscientist того року. Більшість проголосувала проти гіпотези ударного кратера. Але тепер схоже вчені розгадали таємницю утворення загадкового кратера.

кратер сильверпіт
Морфологія поверхні кратера та сейсмічні атрибути горизонтів CF1 і CF2 на дні кратера
Фото: Nature Communications

Таємниця утворення кратера Сільверпіт

У новому дослідженні група під керівництвом команди зі Школи енергетики, геології, інфраструктури та суспільства Університету Херіота-Вотта використовувала нещодавно отримані дані сейсмічної візуалізації та дані з-під морського дна, щоб довести ударну теорію.

За словами співавторів дослідження, нові сейсмічні зображення дали команді безпрецедентну можливість зазирнути в кратер. Зразки з нафтової свердловини в цьому районі також виявили рідкісні кристали "шокового" кварцу і польового шпату на тій самій глибині, що й дно кратера.

Ця знахідка беззастережно підтверджує гіпотезу ударного кратера, оскільки їхня структура може бути створена тільки екстремальними ударними тисками. Нові дані вказують на те, що астероїд діаметром 160 метрів врізався в морське дно під невеликим кутом із заходу. Протягом кількох хвилин він створив півторакілометрову завісу з каміння і води, яка потім обрушилася в море, спричинивши цунамі заввишки понад 100 метрів.

Тепер учені дійшли висновку, що кратер Сільверпіт являє собою рідкісний гіпершвидкісний ударний кратер, який винятково добре зберігся. Вони рідкісні, тому що Земля — дуже динамічна планета: тектоніка плит і ерозія знищують практично всі сліди більшості цих подій.

Зазначимо, що на суші існує близько 200 підтверджених ударних кратерів, але лише близько 33 з них виявлено під океаном. Учені хочуть використати ці дані, щоб зрозуміти, як падіння астероїдів формували нашу планету протягом історії, а також передбачити, що може статися, якщо зіткнення з астероїдом відбудеться в майбутньому.

