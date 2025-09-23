Тайна одного из самых загадочных кратеров Земли разгадана: что породило его 43 млн лет назад

Исследователи наконец поставили точку в десятилетнем научном споре о происхождении кратера Сильверпит в южной части Северного моря. Новые данные подтверждают, чем именно он был вызван и когда.

Related video

В новом исследовании группа под руководством доктора Уисдина Николсона из Университета Хериот-Уотт в Эдинбурге использовала сейсмическую визуализацию, микроскопический анализ горных пород и численные модели. В результате им удалось предоставить самые убедительные на сегодняшний день доказательства истинного образования одного из самых загадочных кратеров планеты, расположенного в Северном море, пишет PHYS.org.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Один из самых загадочных кратеров Земли

Кратер Сильверпит расположен на глубине 700 метров под морским дном в Северном море, примерно в 130 километрах от побережья Йоркшира. Он был открыт в 2002 году и ученые обнаружили, что его ширина составляет около 3 километров и он окружен 20-километровой зоной кольцевых разломов. В результате причина его возникновения стала предметом жарких споров среди геологов.

Изначально ученые предполагали, что это ударный кратер. Исследователи, обнаружившие его, обратили внимание на центральную вершину кратера, круглую форму и концентрические разломы – характеристики, часто связанные с гиперскоростными ударами.

Впрочем, существовали и альтернативные теории. Например, некоторые ученые считали, что структура кратера была обусловлена перемещением соли глубоко под дном кратера или обрушением морского дна из-за вулканической активности.

В 2009 году геологи вынесли на голосование гипотезу образования кратера, о чем сообщалось в декабрьском номере журнала Geoscientist того года. Большинство проголосовало против гипотезы ударного кратера. Но теперь, похоже, ученые разгадали тайну образования загадочного кратера.

Морфология поверхности кратера и сейсмические атрибуты горизонтов CF1 и CF2 на дне кратера Фото: Nature Communications

Тайна образования кратера Сильверпит

В новом исследовании группа под руководством команды из Школы энергетики, геологии, инфраструктуры и общества Университета Хериота-Уотта использовала недавно полученные данные сейсмической визуализации и данные из-под морского дна, чтобы доказать ударную теорию.

По словам соавторов исследования, новые сейсмические изображения дали команде беспрецедентную возможность заглянуть в кратер. Образцы из нефтяной скважины в этом районе также выявили редкие кристаллы "шокового" кварца и полевого шпата на той же глубине, что и дно кратера.

Эта находка безоговорочно подтверждает гипотезу ударного кратера, поскольку их структура может быть создана только экстремальными ударными давлениями. Новые данные указывают на то, что астероид диаметром 160 метров врезался в морское дно под небольшим углом с запада. В течение нескольких минут он создал полуторакилометровую завесу из камней и воды, которая затем обрушилась в море, вызвав цунами высотой более 100 метров.

Теперь ученые пришли к выводу, что кратер Сильверпит представляет собой редкий и исключительно хорошо сохранившийся гиперскоростной ударный кратер. Они редки, потому что Земля — очень динамичная планета: тектоника плит и эрозия уничтожают практически все следы большинства этих событий.

Отметим, что на суше существует около 200 подтвержденных ударных кратеров, но лишь около 33 из них обнаружены под океаном. Ученые хотят использовать эти данные, чтобы понять, как падения астероидов формировали нашу планету на протяжении истории, а также предсказать, что может произойти, если столкновение с астероидом произойдет в будущем.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые развенчали миф о самом старом ударном кратере на Земле.

Ранее Фокус писал о том, что 78 млн лет назад на Землю упал огромный астероид: позже в кратере зародилась жизнь.