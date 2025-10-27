40 атомних бомб: потужний удар із космосу створив у Китаї величезний кратер (фото)

Учені виявили величезний кратер на півдні Китаю, який утворився внаслідок падіння астероїда 10 000 років тому. Унаслідок падіння виділилася енергія, еквівалентна 600 000 тонн тротилу.

Китайські вчені виявили в провінції Гуандун на півдні Китаю докази того, що падіння астероїда шириною приблизно 30 метрів утворило величезний кратер діаметром 800 метрів приблизно 10 000 років тому. Кратер Цзіньлінь є лише п'ятим підтвердженим місцем падіння астероїда в Китаї і першим, виявленим на півдні країни. Вчені вважають, що в результаті удару астероїда виділилася енергія, яку можна порівняти з вибухом 40 атомних бомб, скинутих на японське місто Хіросіма в 1945 році. Дослідження опубліковано в журналі Matter and Radiation at Extremes, пише Interesting Engineering.

Учені знайшли доказ того, що кратер Цзіньлінь утворився внаслідок падіння астероїда. Вони вважають, що удар астероїда мав глибокий вплив на навколишнє середовище, змінивши ландшафт і потенційно вплинувши на місцеві екосистеми. Унаслідок падіння астероїда, як вважають учені, виділилася енергія, еквівалентна 600 000 тонн тротилу, що можна порівняти з вибухом 40 атомних бомб, скинутих на Хіросіму. Дослідження припускає, що кратер шириною 800 метрів створило падіння астероїда шириною приблизно 30 метрів.

Хоча падіння астероїдів відбувалися в різних регіонах Землі, багато кратерів, що залишилися, згодом деформувалися, зазнали ерозії або були поховані під землею через рух літосферних плит. Зараз ученим відомо про 200 кратерів, створених падінням астероїдів. Але тільки 5 із них розташовані в Китаї. Кратер Цзіньлінь якраз тепер є п'ятим підтвердженим ударним кратером у цій країні.

Учені знайшли доказ того, що кратер Цзіньлінь утворився внаслідок падіння астероїда Фото: ленивый кот

Решта чотири картери в Китаї розташовані на північному сході країни, і ніколи ще на півдні не виявляли ударний кратер. Річ у тім, що тропічний і субтропічний клімат на півдні Китаю з рясними опадами, спекою і вологістю прискорює хімічне вивітрювання, а довга історія тектонічної і магматичної активності посилює ерозію.

Для підтвердження того, що кратер було створено внаслідок зіткнення астероїда з поверхнею Землі, вчені проаналізували зразки кварцу з кратера на предмет наявності деформацій. Вони утворюються тільки під впливом екстремального тиску і температури. У звичайних умовах на Землі такі деформації кварцу не відбуваються.

Хоча для визначення точного віку кратера необхідні подальші дослідження, вчені оцінили час його утворення, приблизно 10 000 років тому, проаналізувавши його геологічну структуру і ступінь ерозії.

