40 атомных бомб: мощный удар из космоса создал в Китае огромный кратер (фото)

Ученые обнаружили огромный кратер на юге Китае, который образовался в результате падения астероида 10 000 лет назад. В результате падения выделилась энергия, эквивалентная 600 000 тонн тротила.

Китайские ученые обнаружили в провинции Гуандун на юге Китая доказательства того, что падение астероида шириной примерно 30 метров образовало огромный кратер диаметром 800 метров примерно 10 000 лет назад. Кратер Цзиньлинь, является лишь пятым подтвержденным местом падения астероида в Китае и первым, обнаруженным на юге страны. Ученые считают, что в результате удара астероида выделилась энергия сравнимая со взрывом 40 атомных бомб, сброшенных на японский город Хиросима в 1945 году. Исследование опубликовано в журнале Matter and Radiation at Extremes, пишет Interesting Engineering.

Ученые нашли доказательство того, что кратер Цзиньлинь образовался в результате падения астероида. Они считают, что удар астероида оказал глубокое воздействие на окружающую среду, изменив ландшафт и потенциально повлияв на местные экосистемы. В результате падения астероида, как считают ученые, выделилась энергия, эквивалентная 600 000 тонн тротила, что сравнимо со взрывом 40 атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. Исследование предполагает, что кратер шириной 800 метров создало падение астероида шириной примерно 30 метров.

Хотя падения астероидов происходили в разных регионах Земли, многие оставшиеся кратеры со временем деформировались, подверглись эрозии или были погребены под землей из-за движения литосферных плит. Сейчас ученым известно о 200 кратерах, созданных падением астероидов. Но только 5 из них находятся в Китае. Кратер Цзиньлинь как раз теперь является пятым подтвержденным ударным кратером в этой стране.

Ученые нашли доказательство того, что кратер Цзиньлинь образовался в результате падения астероида Фото: South China Morning Post

Остальные четыре картера в Китае находятся на северо-востоке страны, и никогда еще на юге не обнаруживали ударный кратер. Дело в том, что тропический и субтропический климат на юге Китая с обильными осадками, жарой и влажностью ускоряет химическое выветривание, а долгая история тектонической и магматической активности усиливает эрозию.

Для подтверждения того, что кратер был создан в результате столкновения астероида с поверхностью Земли, ученые проанализировали образцы кварца из кратера на предмет наличия деформаций. Они образуются только под воздействием экстремального давления и температуры. В обычных условиях на Земле такие деформации кварца не происходят.

Хотя для определения точного возраста кратера необходимы дальнейшие исследования, ученые оценили время его образования, примерно 10 000 лет назад, проанализировав его геологическую структуру и степень эрозии.

