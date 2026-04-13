Мрачное явление ранее встречалось лишь в Японии, но распространилось по всему миру: что происходит

Исследователи считают, что мрачный феномен, ранее характерный лишь для Японии, теперь, вероятно, распространяется по всему земному шару.

Хикикомори — акт отделения души от "реального мира". Этот мрачный феномен когда-то считался чисто японской "причудой уникальной культуры". Однако в последние годы психологи и социологи по всему миру начали замечать эту тенденцию, возникающую в самых разных уголках планеты, пишет Фокус.

Слово "хикикомори" происходит от японских терминов "уединяться и отстраняться" и "оставаться дома". Ученые определяют этот феномен как крайнюю социальную изоляцию, длящуюся не менее 6 месяцев, обычно ограничиваясь одной комнатой в доме родителей или одинокой квартирой на долгие годы.

По словам исследователей, агорафобия и пребывание дома являются определяющими характеристиками, хотя хикикомори также связано с определенными привычками и особенностями. Исследования показывают, что люди, страдающие хикикомори, часто страдают от нарушений режима сна: спят дне и становятся более активными ночью. Время бодрствования люди, как правило, проводят у экранов за играми, просмотром веб-страниц, листанием ленты социальных сетей или просмотром телевизора. Во многих случаях элементарные домашние дела, такие как личная гигиена или уборка, отходят на второй план. По сути, мало что имеет значение, кроме поддержания этого медленного состояния почти полного бездействия.

Отметим, что впервые это явление привлекло внимание общественности в 1990-х годах благодаря японскому психологу Тамаки Сайто, который охарактеризовал как бесконечную юность, радикальную попытку отказаться от непосильной ответственности взрослой жизни и неустанных требований современного мира, полностью отстранившись от них.

Десятилетия назад Сайто считал, что так живут около миллиона японцев. Изначально такое состояние связывалось с молодыми мужчинами, но последние данные указывают на то, что сегодня хикикомори затрагивает все большее число женщин и старших поколений. Более того, наблюдения показывают, что масштабы проблемы, вероятно, лишь увеличиваются: опрос, проведенный в Японии в 2023 году показал, что примерно 1,46 миллиона человек, или 2% населения страны, могут жить в состоянии хикикомори.

Ученые отмечают, что причины этого явления сложны и запутаны, как и у любого другого психосоциального явления. Хотя психические расстройства и психиатрические заболевания часто присутствуют, хикикомори не является медицинским диагнозом и не всегда с ним связан. Вместо этого его лучше понимать как результат столкновения глубоко личных уязвимостей с сильным давлением японского общества.

Однако теперь ученые отмечают, что все больше данных свидетельствуют о том, что хикикомори на самом деле является не только японским культурным явлением. По мере того, как мир становится все более неопределенным и замкнутым, это явление также может становиться все более распространенным. Например, исследование 2011 года показало, что крайне схожие модели абстинентного синдрома наблюдались также в Австралии, Бангладеш, Индии, Иране, Японии, Южной Корее, Тайване, Таиланде и США. Концентрация была особенно высока в городских районах.

При написании использовались материалы IFLScience.