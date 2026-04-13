Похмуре явище раніше зустрічалося лише у Японії, але поширилося по всьому світу: що відбувається

Дослідники вважають, що похмурий феномен, раніше характерний лише для Японії, тепер, імовірно, поширюється по всій земній кулі.

Хікікоморі — актвідділення душі від "реального світу". Цей похмурий феномен колись вважався суто японською "примхою унікальної культури". Однак останніми роками психологи і соціологи в усьому світі почали помічати цю тенденцію, що виникає в найрізноманітніших куточках планети, пише Фокус.

Слово "хікікоморі" походить від японських термінів "усамітнюватися і відсторонюватися" та "залишатися вдома". Учені визначають цей феномен як крайню соціальну ізоляцію, що триває не менше 6 місяців, зазвичай обмежуючись однією кімнатою в будинку батьків або самотньою квартирою на довгі роки.

За словами дослідників, агорафобія та перебування вдома є визначальними характеристиками, хоча хікікоморі також пов'язане з певними звичками та особливостями. Дослідження показують, що люди, які страждають на хікікоморі, часто страждають від порушень режиму сну: сплять вдень і стають активнішими вночі. Час неспання люди, як правило, проводять біля екранів за іграми, переглядом веб-сторінок, гортанням стрічки соціальних мереж або переглядом телевізора. У багатьох випадках елементарні домашні справи, такі як особиста гігієна або прибирання, відходять на другий план. По суті, мало що має значення, крім підтримки цього повільного стану майже повної бездіяльності.

Зазначимо, що вперше це явище привернуло увагу громадськості в 1990-х роках завдяки японському психологові Тамакі Сайто, який охарактеризував як нескінченну юність, радикальну спробу відмовитися від непосильної відповідальності дорослого життя і невпинних вимог сучасного світу, повністю відсторонившись від них.

Десятиліття тому Сайто вважав, що так живуть близько мільйона японців. Спочатку такий стан пов'язували з молодими чоловіками, але останні дані вказують на те, що сьогодні хікікоморі зачіпає дедалі більшу кількість жінок і старших поколінь. Ба більше, спостереження свідчать, що масштаби проблеми, імовірно, лише збільшуються: опитування, проведене в Японії 2023 року, засвідчило, що приблизно 1,46 мільйона осіб, або 2% населення країни, можуть жити у стані хікікоморі.

Вчені зазначають, що причини цього явища складні та заплутані, як і в будь-якого іншого психосоціального явища. Хоча психічні розлади та психіатричні захворювання часто присутні, хікікоморі не є медичним діагнозом і не завжди з ним пов'язаний. Натомість його краще розуміти як результат зіткнення глибоко особистих вразливостей із сильним тиском японського суспільства.

Однак тепер науковці зазначають, що дедалі більше даних свідчать про те, що хікікоморі насправді є не лише японським культурним явищем. У міру того, як світ стає дедалі більш невизначеним і замкнутим, це явище також може ставати дедалі поширенішим. Наприклад, дослідження 2011 року показало, що вкрай схожі моделі абстинентного синдрому спостерігалися також в Австралії, Бангладеш, Індії, Ірані, Японії, Південній Кореї, Тайвані, Таїланді та США. Концентрація була особливо високою в міських районах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому відчуття самотності та сама самотність — це різні речі.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, чому уникають серйозних стосунків жінки і чоловіки.

Під час написання використовували матеріали IFLScience.