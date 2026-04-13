В национальный парк заселили роботов-птиц: это как-то должно помочь исчезающему виду размножаться

С приходом весны в национальный парк Гранд-Тетон для интимных встреч запустили роботов-птиц — считается, что это может помочь увеличить популяцию тетеревов-рябчиков, находящихся под угрозой исчезновения.

В национальном парке Гранд-Тетон в Вайоминге, США, с приходом весны рейнджеры и защитники природы вновь используют специально разработанные роботизированные чучела большого тетерева-рябчика (Centrocercus urophasianus). Считается, что такой подход может стимулировать размножениевида, находящегося под угрозой исчезновения, пишет Фокус.

Большой тетерев-рябчик — яркий пример последствий среды обитания. Еще в начале 20 века по всей Северной Америке обитало около 16 миллионов представителей этого вида. Однако экологические исследования показывают, что уже к концу 1960-х годов популяции тетеревов на Западе начали сокращаться в среднем на 2,3% ежегодно.

Официально весь вид не находится под угрозой исчезновения, однако популяции в таких районах, как Национальный парк Гранд-Тетон, находятся под серьезной угрозой полного исчезновения. Например, на одном из мест размножения в парке в прошлом году защитники природы насчитали всего около трх самцов тетеревов-рябчиков.

Ученые считают, что основной причиной сокращения популяции в Гранд-Тетоне является многолетний выпас коров, уничтожающий их типичные кормовые базы и укрытия. Хотя с тех пор, как последние стада крупного рогатого скота вытаптывали этот регион, прошло уже несколько десятилетий, численность тетеревов так и не увеличилась.

Частично сокращение популяции также связано с расположенным неподалеку аэропортом Джексон-Хоул. Отметим, что этот аэропорт — единственный, расположенный внутри национального парка, что создает дополнительную нагрузку еще больше нарушает жизнь птиц. Более того, в некоторых случаях самолеты даже сбивали и убивали несчастных тетеревов.

По словам представительницы парка Гранд-Тетон Эмили Дэвис, одна из основных проблем восстановления вида заключается в том, что даже при создании отличной среды обитания дикие животные не всегда появляются сразу.

В 2026 году ученые привлекли к решению вопроса команду робототехников RoboBroncs из средней школы Джексон-Хоул для проектирования и создания механических чучел тетеревов. Птицы-роботов не совсем походят на настоящих птиц для посетителей парка, но этологи надеются, что роботы-птицы смогут убедить сокращающуюся популяцию тетеревов в регионе начать размножаться. Отметим, что чучела в основном состоят из переработанных материалов, таких как одеяла и упаковочная пена.

Исследователи отмечают, что в парке Гранд-Тетон установлены два типа роботов-тетеревов:

стационарные чучела;

автоматизированные чучела, созданные для движения и танцев, имитирующих настоящих птиц во время брачных ритуалов.

Любопытно, что некоторые из них даже способны раздувать грудь, подобно самцам тетеревов. Для большей реалистичности, записи брачных криков также ежедневно, начиная с 5 утра, воспроизводятся через расположенные неподалеку скрытые динамики.

Исследователи полагают, что использование чучел в парке может побудить птиц демонстрировать брачное поведение и спариваться на восстановленном участке. Поскольку высиживание птенцов происходит рядом с токовищем, это может помочь привлечь в этот район больше тетеревов со временем

При написании использовались материалы Popular Science.