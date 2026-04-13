У національний парк заселили роботів-птахів: це якось має допомогти зникаючому виду розмножуватися

З приходом весни у національний парк Гранд-Тетон для інтимних зустрічей запустили роботів-птахів — вважається, що це може допомогти збільшити популяцію тетеруків-рябчиків, які перебувають під загрозою зникнення.

У національному парку Гранд-Тетон у Вайомінгу, США, з настанням весни рейнджери і захисники природи знову використовують спеціально розроблені роботизовані опудала великого тетерева-рябчика (Centrocercus urophasianus). Вважається, що такий підхід може стимулювати розмноження виду, що перебуває під загрозою зникнення, пише Фокус.

Великий тетерев-рябчик — яскравий приклад наслідків середовища проживання. Ще на початку 20 століття по всій Північній Америці мешкало близько 16 мільйонів представників цього виду. Однак екологічні дослідження показують, що вже до кінця 1960-х років популяції тетеруків на Заході почали скорочуватися в середньому на 2,3% щорічно.

Офіційно весь вид не перебуває під загрозою зникнення, проте популяції в таких районах, як Національний парк Гранд-Тетон, перебувають під серйозною загрозою повного зникнення. Наприклад, на одному з місць розмноження в парку торік захисники природи нарахували всього близько трьох самців тетеруків-рябчиків.

Вчені вважають, що основною причиною скорочення популяції в Гранд-Тетоні є багаторічне випасання корів, що знищує їхні типові кормові бази та укриття. Хоча відтоді, як останні стада великої рогатої худоби витоптували цей регіон, минуло вже кілька десятиліть, чисельність тетеревів так і не збільшилася.

Частково скорочення популяції також пов'язане з розташованим неподалік аеропортом Джексон-Хоул. Зазначимо, що цей аеропорт — єдиний, розташований усередині національного парку, що створює додаткове навантаження, яке ще більше порушує життя птахів. Ба більше, в деяких випадках літаки навіть збивали та вбивали нещасних тетеруків.

За словами представниці парку Гранд-Тетон Емілі Девіс, одна з основних проблем відновлення виду полягає в тому, що навіть при створенні чудового середовища проживання дикі тварини не завжди з'являються відразу.

У 2026 році вчені залучили до вирішення питання команду робототехніків RoboBroncs із середньої школи Джексон-Хоул для проєктування і створення механічних опудал тетеруків. Птахи-роботи не зовсім схожі на справжніх птахів для відвідувачів парку, але етологи сподіваються, що роботи-птахи зможуть переконати популяцію тетеруків у регіоні, яка скорочується, почати розмножуватися. Зазначимо, що опудала здебільшого складаються з перероблених матеріалів, таких як ковдри та пакувальна піна.

Дослідники зазначають, що в парку Гранд-Тетон встановлено два типи роботів-тетеревів:

стаціонарні опудала;

автоматизовані опудала, створені для руху і танців, що імітують справжніх птахів під час шлюбних ритуалів.

Цікаво, що деякі з них навіть здатні роздувати груди, подібно до самців тетеруків. Для більшої реалістичності, записи шлюбних криків також щодня, починаючи з 5 ранку, відтворюються через розташовані неподалік приховані динаміки.

Дослідники вважають, що використання опудал у парку може спонукати птахів демонструвати шлюбну поведінку і спаровуватися на відновленій ділянці. Оскільки висиджування пташенят відбувається поруч із токовищем, це може допомогти залучити в цей район більше тетеруків з часом

Під час написання використовували матеріали Popular Science.