Большое тихоокеанское мусорное пятно больше не могут уничтожить: стало домом для десятков видов

Ожесточенные споры развернулись вокруг Большого тихоокеанского мусорного пятна и мер по его очистке. Некоторые эксперты утверждают, что теперь это невозможно — стало домом для десятков видов.

Когда мы говорим об океане, мы, как правило, представляем бескрайнюю синюю воду и ничего больше. Однако морские исследователи на самом деле наблюдают нечто иное: например, такие места, как Большое тихоокеанское мусорное пятно, где пластиковые отходы создали своего рода искусственную береговую линию вдали от суши, пишет Фокус.

В Северотихоокеанском субтропическом круговороте, огромной системе вращающихся течений между Калифорнией и Гавайями, плавающие объекты, как правило, задерживаются, а не уносятся течением. Именно здесь находится то, что известно как Большое тихоокеанское мусорное пятно — регион, который сегодня стал домом для десятков тысяч пластиковых обломков, достаточно прочных, чтобы перемещаться по океану годами.

Долгое время биологи рассматривали прибрежные воды и открытый океан как две отдельные области: предполагалось, что прибрежные виды будут оставаться на скалах, пирсах и береговых линиях, в то время как пелагические виды должны были обитать в открытом океане.

Ранее предполагалось, что шторм может сбросить бревно или плот из водорослей, унося прибрежные организмы с берега, но эти "пассажиры" в конечном итоге погибнут, так как условия в открытом океане слишком суровы. Однако это представление, как показывают новые данные, далеко неполное.

На примере Великого цунами в Восточной Японии ученые наблюдали, как огромные волны могут сорвать с причалов лодки и множество пластиковых предметов, унеся их в Тихий океан. В течение многих лет после этого обломки всплывали на пляжах Северной Америки и Гавайев. Когда ученые исследовали эти предметы, они обнаружили, что многие виды, обитающие на японском побережье, оставались живыми на них по меньшей мере шесть лет, пока те пересекали океан.

Это породило вопрос: японски прибрежные виды просто проходили через открытый океан или начали формировать там более постоянные сообщества? В новом исследовании ученые сосредоточились на том, чтобы исследовать этот вопрос. Исследователи наблюдали за поверхностью моря и отбирали пластиковые предметы длиной не менее 15 сантиметров.

В общей сложности им удалось собрать 105 плавающих пластиковых обломков, включая обломки, буи, ящики, сети, веревки и ведра, а также "неожиданную" группу особо богатых жизнью предметов. Каждый предмет был помечен, сфотографирован и снабжен биркой с указанием его местоположения, после чего его отложили для тщательного изучения в лаборатории.

Далее в лаборатории ученые осмотрели каждый пластиковый обломок и искали беспозвоночных — животных без позвоночника. В результате, команде удалось обнаружить большое разнообразие существ, таких как ракообразные, крабы, амфиподы, мшанки, гидроиды и морские анемоны.

По словам ученых, когда они исследовали пластик, почти каждый собранный ими кусок содержал живые организмы, в основном беспозвоночных. Беспозвоночные присутствовали на 98% предметов. Пелагические виды были обнаружены более чем на 94% предметов, а прибрежные — чуть более чем на 70%.

Любопытно, что многие предметы одновременно содержали как прибрежные, так и пелагические виды, поэтому эти совершенно разные организмы делили одни и те же плавающие "острова" посреди океана. В среднем каждый пластиковый предмет содержал от четырех до пяти видов организмов, причем прибрежные виды встречались немного чаще, чем пелагические.

Один из самых важных вопросов заключался в том, являются ли прибрежные организмы лишь временными пассажирами на пластике или они могут прожить там весь свой жизненный цикл. Результаты исследования указывают на наличие признаков размножения и роста. Более того, ученые также обнаружили репродуктивные структуры у гидроидов. Эта закономерность предполагает, что новые поколения росли на этих плотах, а не прибывали все одновременно с побережья.

Команда также обнаружила, что пелагические сообщества были тесно связаны с типом пластикового объекта, в то время как прибрежные сообщества были в большей степени связаны со временем сбора мусора во время экспедиций.

Авторы отмечают, что сегодня пластиковое загрязнение — не просто неприятное зрелище или проблема с мусором. Оно также способно менять места обитания морских организмов и позволяет прибрежным организмам выживать, размножаться и распространяться на огромные расстояния. Это открытие может изменить морские экосистемы и ареалы видов по всему миру.

При написании использовались материалы Nature Ecology and Evolution, Earth.