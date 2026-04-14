Велику тихоокеанську сміттєву пляму більше не можуть знищити: стала домівкою для десятків видів

Запеклі суперечки розгорнулися навколо Великої тихоокеанської сміттєвої плями та заходів з її очищення. Деякі експерти стверджують, що тепер це неможливо — стало домівкою для десятків видів.

Коли ми говоримо про океан, ми, як правило, уявляємо безкрайню синю воду і нічого більше. Однак морські дослідники насправді спостерігають щось інше: наприклад, такі місця, як Велика тихоокеанська сміттєва пляма, де пластикові відходи створили свого роду штучну берегову лінію далеко від суші, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У Північнотихоокеанському субтропічному кругообігу, величезній системі обертових течій між Каліфорнією і Гаваями, плаваючі об'єкти, як правило, затримуються, а не несуться течією. Саме тут знаходиться те, що відомо як Велика тихоокеанська сміттєва пляма — регіон, який сьогодні став домівкою для десятків тисяч пластикових уламків, досить міцних, щоб переміщатися океаном роками.

Відео дня

Тривалий час біологи розглядали прибережні води і відкритий океан як дві окремі області: передбачалося, що прибережні види залишатимуться на скелях, пірсах і берегових лініях, тоді як пелагічні види мали мешкати у відкритому океані.

Раніше передбачалося, що шторм може скинути колоду або пліт з водоростей, забираючи прибережні організми з берега, але ці "пасажири" зрештою загинуть, оскільки умови у відкритому океані надто суворі. Однак це уявлення, як показують нові дані, далеко неповне.

На прикладі Великого цунамі в Східній Японії вчені спостерігали, як величезні хвилі можуть зірвати з причалів човни і безліч пластикових предметів, забравши їх у Тихий океан. Протягом багатьох років після цього уламки спливали на пляжах Північної Америки і Гаваїв. Коли вчені досліджували ці предмети, вони виявили, що багато видів, що мешкають на японському узбережжі, залишалися живими на них щонайменше шість років, поки ті перетинали океан.

Це породило питання: чи японські прибережні види просто проходили через відкритий океан, чи почали формувати там більш постійні спільноти? У новому дослідженні вчені зосередилися на тому, щоб дослідити це питання. Дослідники спостерігали за поверхнею моря і відбирали пластикові предмети завдовжки щонайменше 15 сантиметрів.

Загалом їм вдалося зібрати 105 плаваючих пластикових уламків, включно з уламками, буями, ящиками, сітками, мотузками і відрами, а також "несподіваною" групою особливо багатих життям предметів. Кожен предмет був позначений, сфотографований і забезпечений биркою із зазначенням його місця розташування, після чого його відклали для ретельного вивчення в лабораторії.

Далі в лабораторії вчені оглянули кожен пластиковий уламок і шукали безхребетних — тварин без хребта. У результаті, команді вдалося виявити велике розмаїття істот, таких як ракоподібні, краби, амфіподи, моховинки, гідроїди та морські анемони.

За словами вчених, коли вони досліджували пластик, майже кожен зібраний ними шматок містив живі організми, переважно безхребетних. Безхребетні були присутні на 98% предметів. Пелагічні види були виявлені більш ніж на 94% предметів, а прибережні — трохи більше ніж на 70%.

Цікаво, що багато предметів одночасно містили як прибережні, так і пелагічні види, тож ці абсолютно різні організми ділили одні й ті самі плаваючі "острови" посеред океану. У середньому кожен пластиковий предмет містив від чотирьох до п'яти видів організмів, причому прибережні види зустрічалися трохи частіше, ніж пелагічні.

Одне з найважливіших запитань полягало в тому, чи є прибережні організми лише тимчасовими пасажирами на пластику, чи вони можуть прожити там весь свій життєвий цикл. Результати дослідження вказують на наявність ознак розмноження і зростання. Ба більше, вчені також виявили репродуктивні структури у гідроїдів. Ця закономірність передбачає, що нові покоління росли на цих плотах, а не прибували всі одночасно з узбережжя.

Команда також виявила, що пелагічні спільноти були тісно пов'язані з типом пластикового об'єкта, тоді як прибережні спільноти були більшою мірою пов'язані з часом збору сміття під час експедицій.

Автори зазначають, що сьогодні пластикове забруднення — не просто неприємне видовище або проблема зі сміттям. Воно також здатне змінювати місця проживання морських організмів і дає змогу прибережним організмам виживати, розмножуватися і поширюватися на величезні відстані. Це відкриття може змінити морські екосистеми та ареали видів по всьому світу.

Під час написання використовували матеріали Nature Ecology and Evolution, Earth.