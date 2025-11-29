У центрі Тихого океану знайдено життя, якого тут бути не повинно: як воно опинилося у цьому мысці

Дослідники виявили, що прибережні тварини несподівано дісталися найвіддаленіших куточків океану. Вченим також вдалося з'ясувати, як їм вдалося пройти такий шлях.

Велика тихоокеанська сміттєва пляма — район забрудненого океану, розділений між двома регіонами: один біля узбережжя Каліфорнії, а інший — біля берега Японії. Ця пляма — не гора консервних банок і старих покришок на поверхні океану, а скоріше густий суп із мільйонів пластикових частинок, захоплених потужними океанічними течіями, званими колообігами, пише IFLScience.

У новому дослідженні вчені виявили, що дослідники, які вивчають ці антропогенні морські катастрофи, виявили, що багато морських видів, навіть ті, що зазвичай мешкають далеко в прибережних водах, стали вважати цю пляму своєю домівкою.

Раніше вчені припускали, що прибережні морські тварини не зможуть довго прожити у відкритому океані, відірвані від свого звичного біому і харчового ланцюга. Один із небагатьох способів, якими такі види можуть опинитися далеко від берега, — рафтинг, коли види переміщуються на антропогенному або природному смітті, яке переносять океанські течії.

Природні плоти, такі як рослинність або плавуча пемза, розкладаються або тонуть незабаром після потрапляння у відкритий океан. Але вчені виявили, що пластик, виявлений в океанській плямі, зберігається у відкритому океані набагато довше, і вирішили з'ясувати, які прибережні істоти можуть там мешкати.

У 2018 і 2019 роках учені витягли зразки матеріалу завдовжки понад 15 сантиметрів, плями, що плавали в пластиковому середовищі. Загалом було вилучено 105 фрагментів пластикового сміття. Більшу частину матеріалу, виявленого в плямі, було отримано в результаті судноплавства, і серед уловів були буї, мотузки та сітки.

Вчені досліджували зразки на наявність ознак життя — команда шукала безхребетних морських тварин, таких як молюски та ракоподібні. Результати показали, що на фрагментах пластику існує багатий, живий світ: дослідники виявили пелагічні (океанічні) види на 94,3% сміття і прибережні види на 70,5%. Цікаво, що на двох третинах сміття прибережні та морські види ділили простір. Серед цих тварин спостерігалися такі види як:

найпростіші моховинки;

крихітні амфоподи-мерлятники;

актинії;

морські губки;

черв'яки;

морські слимаки.

Загалом було виявлено 484 тварин 46 видів, узятих із шести різних груп тварин. Ще цікавішим виявилося те, що окремих тварин з прибережних районів виявилося трохи більше, ніж глибоководних.

Потім команда шукала ознаки, що вказують на те, чи просто тварини переправляються на новому місці разом зі сміттям, чи активно розмножуються під впливом океану. Команда виявила самок, які висиджують яйця, а також дитинчат. Ба більше, у смітті було виявлено тварин на різних стадіях розвитку. Усе це вказує на те, що тварини активно розмножувалися і створювали нові спільноти у своєму "новому домі".

