Йеллоустон вот-вот взорвется: источник магмы супервулкана ближе, чем считалось ранее

Йеллоустонский супервулкан — один из крупнейших действующих вулканов на Земле, который часто также называют вулканом Судного дня. Теперь результаты нового исследования встревожили ученых — оказалось, что источник магмы вулкана находится ближе, чем считалось ранее, пишет Фокус.

Ранее ученые полагали, что супервулканы питаются огромными камерами жидкой магмы в земной коре. Однако в новом исследовании группа китайских ученых обнаружила, что движущая сила извержения Йеллоустона находится гораздо глубже, чем ожидалось.

Вместо того чтобы черпать магму из источника, расположенного глубоко в недрах планеты, Йеллоустонский вулкан, похоже, черпает ее из слоя "магматической каши", расположенного непосредственно под земной корой.

Команда считает, что вулкан расположен над большой, разбросанной зоной частично расплавленной породы, известной как система "магматической каши". По мере того, как тектонические силы растягивают и разрывают внешнюю оболочку Земли, расплавленная порода просачивается из верхних краев полурасплавленной мантии, заполняя магматические камеры Йеллоустонского вулкана. В конечном итоге, если под поверхностью накопится достаточное количество магмы, а давление нарастет достаточно, эти процессы приведут к вулканическому извержению.

Отметим, что открытие было сделано на фоне недавних опасений экспертов о том, что Йеллоустонский вулкан более активен, чем считалось ранее. Увы, такой прогноз лишь усиливает тревогу перед надвигающимся извержением.

Супервулканы — это чрезвычайно крупные вулканы, которые взрываются с такой силой, что выбрасывают более 1000 кубических километров породы, пепла и лавы. По словам ученых, извержения супервулканов являются одними из самых катастрофических геологических опасностей на Земле и имеют широкомасштабные экологические последствия, включая изменение климата и массовые вымирания.

Известно, что супервулкан Йеллоустон расположен под кратером Йеллоустонской кальдеры размером 48 на 64 км, за последние 2,1 миллиона лет дважды подвергался подобным суперизвержениям. Ранее считалось, что супервулканы имеют большую магматическую камеру, которая заполняется расплавленной породой до тех пор, пока давление не становится слишком высоким и не происходит извержение.

Согласно этой теории, камера вулкана заполняется узкими столбами перегретой породы, поднимающимися из глубин Земли, известными как "магматические плюмы". Однако эти предполагаемые магматические камеры, как оказалось, отсутствуют у самых больших супервулканов, включая Йеллоустон.

Теперь ученые считают, что лава Йеллоустона на самом деле поступает из области, расположенной непосредственно под самой жесткой внешней оболочкой нашей планеты. Эта область, известная как астеносфера, представляет собой более мягкий слой, который очень медленно перемещается в течение миллионов лет.

Авторы отмечают, что новые данные указывают на то, что Йеллоустон может заполнять свои потенциально взрывоопасные магматические камеры исключительно за счет тектонической активности, без необходимости в глубоком магматическом плюме.

Геологическая служба США (USGS) прогнозирует, что до вероятного извержения супервулкана осталось еще около 10 000 лет. Однако все больше новых исследований указывают на растущие признаки активности. Например, в недавнем исследовании ученые использовали искусственный интеллект для обнаружения более 86 000 "скрытых землетрясений" в период с 2008 по 2022 год. К слову, это в 10 раз больше, чем ранее обнаруживали ученые.

При написании использовались материалы Science, USGS, Daily Mail.