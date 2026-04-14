Єллоустон ось-ось вибухне: джерело магми супервулкана ближче, ніж вважалося раніше

Єллоустонський супервулкан — один із найбільших діючих вулканів на Землі, який часто також називають вулканом Судного дня. Тепер результати нового дослідження стривожили вчених — виявилося, що джерело магми вулкана знаходиться ближче, ніж вважалося раніше, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Раніше вчені вважали, що супервулкани живляться величезними камерами рідкої магми в земній корі. Однак у новому дослідженні група китайських учених виявила, що рушійна сила виверження Єллоустона знаходиться набагато глибше, ніж очікувалося.

Відео дня

Замість того щоб черпати магму з джерела, розташованого глибоко в надрах планети, Єллоустонський вулкан, схоже, черпає її з шару "магматичної каші", розташованого безпосередньо під земною корою.

Команда вважає, що вулкан розташований над великою, розкиданою зоною частково розплавленої породи, відомої як система "магматичної каші". У міру того, як тектонічні сили розтягують і розривають зовнішню оболонку Землі, розплавлена порода просочується з верхніх країв напіврозплавленої мантії, заповнюючи магматичні камери Єллоустонського вулкана. Зрештою, якщо під поверхнею накопичиться достатня кількість магми, а тиск зросте достатньо, ці процеси призведуть до вулканічного виверження.

Зазначимо, що відкриття було зроблено на тлі недавніх побоювань експертів про те, що Єллоустонський вулкан активніший, ніж вважали раніше. На жаль, такий прогноз лише посилює тривогу перед виверженням, що насувається.

Супервулкани — це надзвичайно великі вулкани, які вибухають з такою силою, що викидають понад 1000 кубічних кілометрів породи, попелу і лави. За словами вчених, виверження супервулканів є одними з найкатастрофічніших геологічних небезпек на Землі і мають широкомасштабні екологічні наслідки, включно зі зміною клімату та масовими вимираннями.

Відомо, що супервулкан Єллоустон розташований під кратером Єллоустонської кальдери розміром 48 на 64 км, за останні 2,1 мільйона років двічі зазнавав подібних супервивержень. Раніше вважалося, що супервулкани мають велику магматичну камеру, яка заповнюється розплавленою породою доти, доки тиск не стає занадто високим і не відбувається виверження.

Згідно з цією теорією, камера вулкана заповнюється вузькими стовпами перегрітої породи, що піднімаються з глибин Землі, відомими як "магматичні плюми". Однак ці передбачувані магматичні камери, як виявилося, відсутні у найбільших супервулканів, включно з Єллоустоном.

Тепер учені вважають, що лава Єллоустона насправді надходить з області, розташованої безпосередньо під найжорсткішою зовнішньою оболонкою нашої планети. Ця область, відома як астеносфера, являє собою більш м'який шар, який дуже повільно переміщується протягом мільйонів років.

Автори зазначають, що нові дані вказують на те, що Єллоустон може заповнювати свої потенційно вибухонебезпечні магматичні камери винятково за рахунок тектонічної активності, без необхідності в глибокому магматичному плюмі.

Геологічна служба США (USGS) прогнозує, що до ймовірного виверження супервулкана залишилося ще близько 10 000 років. Однак дедалі більше нових досліджень вказують на зростаючі ознаки активності. Наприклад, у нещодавньому дослідженні вчені використовували штучний інтелект для виявлення понад 86 000 "прихованих землетрусів" у період з 2008 по 2022 рік. До слова, це в 10 разів більше, ніж раніше виявляли вчені.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вперше в історії в Єллоустоні з'явилася нова зяюча діра: вона заповнена "молоком".

Раніше Фокус писав про те, що вибух на вулкані Судного дня в Єллоустоні: вчені пояснили, чи варто чекати кінця світу.

Під час написання використовували матеріали Science, USGS, Daily Mail.