Внутри Римской империи существовала скрытая армия: ученые нашли доказательства

Этот пример демонстрирует, что местная независимость могла быть возможна внутри империи.

Ученые, изучающие исторические и археологические данные, собранные на территории современной Швейцарии, считают, что гельветы сохранили автономию, несмотря на то, что были частью Римской империи. Хотя гельветская армия со временем переняла римский стиль снаряжения и одежды, это было, возможно, самостоятельное военное формирование, пишет Фокус.

Римская империя, возможно, не полностью поглотила все варварские племена во время расширения. Ученые считают, что гельветы, кельтское племя, жившее на территории современной Швейцарии, не были пассивными подданными империи. Они, вероятно, оставались функционирующей политической общиной с реальной автономией, собственными военными традициями и достаточной административной силой, чтобы самостоятельно формировать, оснащать и оплачивать вооруженных людей внутри Римской империи.

Исследователи переосмыслили существующие археологические и письменные исторические свидетельства и считают, что гельветы сохраняли военный, культурный и административный контроль над римской провинцией, где они обитали, даже будучи частью Римской империи.

Провинции и административные округа в Римской империи, в частности в ее европейской части, часто основывались на территории жившего там кельтского племени, и они играли активную роль в содержании собственной армии, экипировке своих солдат и охране своих крепостей. Ученые считают, что по крайней мере провинция, где обитали гельветы, функционировала как автономное образование в составе Римской империи.

Фото: Wikipedia

Историки пришли к этому выводу после анализа текстов римского историка Тацита, написанных в I веке нашей эры, а также археологических находок, включающих оружие и монеты. Авторы исследования утверждают, что римская административная единица на территории современной Швейцарии была не отдаленным римским форпостом, а автономным политическим сообществом, которое управляло собой.

В тексте Тацита описывается, как гельветские военные охраняли крепость, в то время как римские войска пытались захватить деньги, предназначенные для гарнизона, оплачиваемого гельветами. Это предполагает, что гельветы осуществляли местный контроль над административными делами и набирали, а также содержали собственную армию, которая, возможно, не была лишь вспомогательной боевой единицей римских легионов в I веке нашей эры.

Обнаруженные в ходе раскопок монеты, подтверждают эту теорию, поскольку они, вероятно, предназначались для оплаты солдатам, и историки пришли к выводу, что эти платежи осуществляла местная власть.

По словам ученых, тот факт, что со временем гельветы переняли римскую военную одежду и оружие, не означает, что они полностью подчинились римлянам. Вместо этого ученые считают, что артефакты и исторические свидетельства указывают на то, что гельветы сохранили автономию, действуя внутри Римской империи.

Гельветам, возможно, не совсем удалось полностью противостоять римской культуре. Но это не означает, что они сами стали римлянами. Другими словами, гельветы стали выглядеть более похожими на римлян, даже сохраняя при этом свою собственную политическую автономию, говорят ученые.

При написании материала использованы источники: Journal of Roman Studies, Popular Mechanics.