Усередині Римської імперії існувала прихована армія: вчені знайшли докази

Цей приклад демонструє, що місцева незалежність могла бути можлива всередині імперії.

Вчені, які вивчають історичні та археологічні дані, зібрані на території сучасної Швейцарії, вважають, що гельвети зберегли автономію, незважаючи на те, що були частиною Римської імперії. Хоча гельветська армія з часом перейняла римський стиль спорядження та одягу, це було, можливо, самостійне військове формування, пише Фокус.

Римська імперія, можливо, не повністю поглинула всі варварські племена під час розширення. Учені вважають, що гельвети, кельтське плем'я, що жило на території сучасної Швейцарії, не були пасивними підданими імперії. Вони, ймовірно, залишалися політичною громадою, що функціонувала, з реальною автономією, власними військовими традиціями та достатньою адміністративною силою, щоб самостійно формувати, оснащувати й оплачувати озброєних людей усередині Римської імперії.

Дослідники переосмислили наявні археологічні та письмові історичні свідчення і вважають, що гельвети зберігали військовий, культурний і адміністративний контроль над римською провінцією, де вони мешкали, навіть будучи частиною Римської імперії.

Провінції та адміністративні округи в Римській імперії, зокрема в її європейській частині, часто ґрунтувалися на території кельтського племені, що жило там, і вони відігравали активну роль в утриманні власної армії, екіпіруванні своїх солдатів і охороні своїх фортець. Вчені вважають, що принаймні провінція, де мешкали гельвети, функціонувала як автономне утворення у складі Римської імперії.

Учені вважають, що гельвети, кельтське плем'я, яке жило на території сучасної Швейцарії, не були пасивними підданими Римської імперії Фото: Wikipedia

Історики дійшли цього висновку після аналізу текстів римського історика Тацита, написаних у I столітті нашої ери, а також археологічних знахідок, серед яких зброя і монети. Автори дослідження стверджують, що римська адміністративна одиниця на території сучасної Швейцарії була не віддаленим римським форпостом, а автономним політичним співтовариством, яке управляло собою.

У тексті Тацита описується, як гельветські військові охороняли фортецю, тоді як римські війська намагалися захопити гроші, призначені для гарнізону, що оплачувався гельветами. Це припускає, що гельвети здійснювали місцевий контроль над адміністративними справами і набирали, а також утримували власну армію, яка, можливо, не була лише допоміжною бойовою одиницею римських легіонів у I столітті нашої ери.

Виявлені під час розкопок монети підтверджують цю теорію, оскільки вони, ймовірно, призначалися для оплати солдатам, і історики дійшли висновку, що ці платежі здійснювала місцева влада.

За словами вчених, той факт, що з часом гельвети перейняли римський військовий одяг і зброю, не означає, що вони повністю підкорилися римлянам. Натомість учені вважають, що артефакти та історичні свідчення вказують на те, що гельвети зберегли автономію, діючи всередині Римської імперії.

Гельветам, можливо, не зовсім вдалося повністю протистояти римській культурі. Але це не означає, що вони самі стали римлянами. Іншими словами, гельвети стали виглядати більш схожими на римлян, навіть зберігаючи при цьому свою власну політичну автономію, кажуть учені.

Під час написання матеріалу використано джерела: Journal of Roman Studies, Popular Mechanics.