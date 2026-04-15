Земля постоянно теряет тепло: найден неожиданный путь, которым энергия утекает в космос (фото)
Наша планета постоянно теряет тепло через атмосферу и в космос, включая бесчисленные потоки энергии, которые ежедневно улетучиваются из малоизученного и, вероятно, неожиданного источника — перья птиц.
Не секрет, что Земля постоянно теряет тепло через атмосферу и в космос: речь о бесчисленных потоках энергии, которые ежедневно улетучиваются из малоизученного источника — птиц. Однако наблюдения указывают на то, что изменение климата, вызванное деятельностью человека, искажает этот теплообмен и все больше нагревает планету, пишет Фокус.
В новом исследовании ученые сосредоточились на понимании того, как птицы регулируют температуру своего тела и какое значение это имеет для сохранения видов, а том числе и для нашего собственного. Теперь биологи и инженеры объединили усилия в новом исследовании термодинамики — это помогло измерить, сколько тепла и других типов электромагнитного излучения птицы поглощают, излучают и отражают в окружающую среду.
По словам соавтора исследования, биолога из Калифорнийского государственного университета в Домингес-Хиллз Терри МакГлинн, удивительно узнать, что перья эволюционируют, чтобы отводить тепло в космос для отслеживания климатических изменений. Речь идет об инфракрасном тепле, которое может проходить через части земной атмосферы, а не напрямую передаваться в космос.
Сначала команда собрала музейные образцы пяти видов птиц из Музея естественной истории округа Лос-Анджелеса, включая три-четыре подвида каждого вида из различных климатических регионов Северной Америки.
Далее ученые использовали УФ-видимый спектрофотометр для измерения количества света, поглощаемого птицами в ультрафиолетовом и видимом диапазонах — к слову, пивовары также используют это устройство для проверки цвета и качества своего пива. В то же время, в орнитологии окраска в видимом свете помогает птицам достичь трех главных целей: маскировки, коммуникации и охлаждения.
Известно, что тепло, или излучение в инфракрасном диапазоне, невидимо — как для людей, так и для птиц. Команда использовала общую методику для анализа реакции перьев птиц на различные длины волн инфракрасного излучения, поэтому междисциплинарная команда объединила усилия для получения спектрометров.
По словам другого соавтора исследования, куратора орнитологии в Музее естественной истории округа Лос-Анджелеса Эллисон Шульц, они с коллегами обнаружили, что образцы птиц из более теплых климатических зон или более низких широт, расположенных ближе к экватору, демонстрировали пониженное поглощение в ультрафиолетовом и ближнем инфракрасном диапазоне. Это согласуется с термической адаптацией для снижения теплового стресса.
Другая экспериментальная гипотеза предполагает, что птицы, живущие на открытых пространствах и подверженные воздействию неба и солнца, должны рассеивать тепло более эффективно, чем лесные птицы. Наблюдения указывают, что перепела, предпочитающие луга и прерии, демонстрировали самое высокое излучение в среднем инфракрасном диапазоне. Таким образом, эти наземные перепела могут излучать немного больше инфракрасного тепла, чем другие птицы.
Результаты также указывают на то, что совы поглощают меньше излучения в разных диапазонах длин волн, а также демонстрируют наибольшую изменчивость отражательной способности по сравнению с дневными птицами, возможно, из-за ослабленного селективного давления, поскольку совы ведут ночной образ жизни. В то же время, вороны в более теплом климате показали более высокое поглощение излучения, несмотря на то, что часто обитают на открытых пространствах, как перепела.
При написании использовались материалы Integrative Organismal Biology, Science Alert.