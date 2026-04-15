Земля постійно втрачає тепло: знайдено несподіваний шлях, яким енергія витікає в космос (фото)

Наша планета постійно втрачає тепло через атмосферу і в космос, включно з незліченними потоками енергії, які щодня випаровуються з маловивченого і, ймовірно, несподіваного джерела — пір'я птахів.

Не секрет, що Земля постійно втрачає тепло через атмосферу і в космос: мова про незліченні потоки енергії, які щодня випаровуються з маловивченого джерела — птахів. Однак спостереження вказують на те, що зміна клімату, викликана діяльністю людини, спотворює цей теплообмін і все більше нагріває планету, пише Фокус.

У новому дослідженні вчені зосередилися на розумінні того, як птахи регулюють температуру свого тіла і яке значення це має для збереження видів, а зокрема й для нашого власного. Тепер біологи та інженери об'єднали зусилля в новому дослідженні термодинаміки — це допомогло виміряти, скільки тепла та інших типів електромагнітного випромінювання птахи поглинають, випромінюють і відображають у навколишнє середовище.

За словами співавтора дослідження, біолога з Каліфорнійського державного університету в Домінгес-Гіллз Террі МакГлінн, дивовижно дізнатися, що пір'я еволюціонує, щоб відводити тепло в космос для відстеження кліматичних змін. Йдеться про інфрачервоне тепло, яке може проходити через частини земної атмосфери, а не безпосередньо передаватися в космос.

Спочатку команда зібрала музейні зразки п'яти видів птахів з Музею природної історії округу Лос-Анджелеса, включно з трьома-чотирма підвидами кожного виду з різних кліматичних регіонів Північної Америки.

Далі вчені використовували УФ-видимий спектрофотометр для вимірювання кількості світла, яке поглинають птахи в ультрафіолетовому та видимому діапазонах — до речі, броварники також використовують цей пристрій для перевірки кольору та якості свого пива. Водночас, в орнітології забарвлення у видимому світлі допомагає птахам досягти трьох головних цілей: маскування, комунікації та охолодження.

Відомо, що тепло, або випромінювання в інфрачервоному діапазоні, невидиме — як для людей, так і для птахів. Команда використовувала загальну методику для аналізу реакції пір'я птахів на різні довжини хвиль інфрачервоного випромінювання, тому міждисциплінарна команда об'єднала зусилля для отримання спектрометрів.

П'ять видів птахів, використаних у дослідженні, з Музею природничої історії округу Лос-Анджелес, зліва направо: пугач, звичайний ворон, сойка Стеллера, перепілка північна, співочий горобець Фото: Natural History Museum of Los Angeles County

За словами іншої співавторки дослідження, кураторки орнітології в Музеї природничої історії округу Лос-Анджелеса Еллісон Шульц, вони з колегами виявили, що зразки птахів з більш теплих кліматичних зон або більш низьких широт, розташованих ближче до екватора, демонстрували знижене поглинання в ультрафіолетовому і ближньому інфрачервоному діапазоні. Це узгоджується з термічною адаптацією для зниження теплового стресу.

Інша експериментальна гіпотеза припускає, що птахи, які живуть на відкритих просторах і піддаються впливу неба і сонця, повинні розсіювати тепло більш ефективно, ніж лісові птахи. Спостереження вказують, що перепели, які віддають перевагу лукам і преріям, демонстрували найвище випромінювання в середньому інфрачервоному діапазоні. Таким чином, ці наземні перепели можуть випромінювати трохи більше інфрачервоного тепла, ніж інші птахи.

Результати також вказують на те, що сови поглинають менше випромінювання в різних діапазонах довжин хвиль, а також демонструють найбільшу мінливість відбивної здатності порівняно з денними птахами, можливо, через ослаблений селективний тиск, оскільки сови ведуть нічний спосіб життя. Водночас, ворони в теплішому кліматі показали більш високе поглинання випромінювання, незважаючи на те, що часто мешкають на відкритих просторах, як перепела.

Раніше Фокус писав про те, що названо найспекотніший рік на Землі за всю історію: вчені вважають його переломним.

Під час написання використовували матеріали Integrative Organismal Biology, Science Alert.