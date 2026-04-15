Крохотное существо заснуло в вечной мерзлоте Сибири: спустя 24 000 лет оно "воскресло"

Исследователи только что разморозили древний образец из реки Алазея на северо-востоке Сибири — к удивлению команды, существо проснулось.

Коловратки — микроскопические водные животные, которые проводят свою жизнь в пресной воде или на тонких слоях жидкости, окружающих почву. Представители этого вида также известны своей выносливостью и способностью выживать в условиях низкого содержания кислорода, а также в периоды голода и заморозков, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Насколько же выносливы коловратки? Исследователи только что обнаружили, что, по крайней мере, одна маленькая коловратка прожила невероятно странную жизнь, лежа замерзшей в вечной мерзлоте Сибири, прежде чем оттаять 24 000 лет спустя и продолжить свой жизненный путь, как ни в чем не бывало.

Відео дня

В 2021 году команда из Лаборатории почвенной криологии Института физико-химических и биологических проблем почвоведения сосредоточилась на отборе проб сибирской вечной мерзлоты — ученые использовали буровые установки, после чего проводился поиск микроорганизмов в образцах.

В то время было известно, что коловратки могут выжить до 10 лет в замороженном состоянии при температурах до -20 °C. Эта цифра была несколько скорректирована в сторону увеличения благодаря одному конкретному образцу, взятому из реки Алазея на северо-востоке Сибири. Ученые обнаружили, что он содержал коловратку бделловидного типа, которая, по-видимому, была заморожена на месте тысячи лет назад.

Команда использовала масс-спектрометрию для датирования образца — результаты показали, что возраст коловратки составляет около 23 960–24 485 лет. И все же, когда команда разморозила образцы в культуре, они обнаружили коловраток, проживших свою жизнь и даже немного воспользовавшихся облигатным партеногенезом — методом размножения. Ученые пришли к выводу, что коловратка, вероятно, замерзла в почве, прежде чем возобновить свою жизнь 24 000 лет спустя.

Авторы отмечают, что их анализ — самое убедительное на сегодня доказательство того, что многоклеточные животные могли выдерживать тысячи лет в криптобиозе — состоянии почти полностью остановленного метаболизма.

Отметим, это не первый раз, когда ученым удалось "воскресить" существо, проведшее в вечной мерзлоте десятки тысяч лет. Например, в прошлом ученые обнаружили два круглых червя (нематоды), которые смогли выжить в состоянии криптобиоза около 46 000 лет.

При написании использовались материалы Current Biology, IFLScience.