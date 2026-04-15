Крихітна істота заснула у вічній мерзлоті Сибіру: через 24 000 років вона "воскресла"

Дослідники щойно розморозили стародавній зразок із річки Алазея на північному сході Сибіру — на подив команди, істота прокинулася.

Коловертки — мікроскопічні водні тварини, які проводять своє життя в прісній воді або на тонких шарах рідини, що оточують ґрунт. Представники цього виду також відомі своєю витривалістю і здатністю виживати в умовах низького вмісту кисню, а також у періоди голоду і заморозків, пише Фокус.

Наскільки ж витривалі коловертки? Дослідники щойно виявили, що принаймні одна маленька коловертка прожила неймовірно дивне життя, лежачи замерзлою у вічній мерзлоті Сибіру, перш ніж відтанути 24 000 років по тому і продовжити свій життєвий шлях, як ні в чому не бувало.

2021 року команда з Лабораторії ґрунтової кріології Інституту фізико-хімічних і біологічних проблем ґрунтознавства зосередилася на відборі проб сибірської вічної мерзлоти — науковці використовували бурові установки, після чого проводили пошук мікроорганізмів у зразках.

На той час було відомо, що коловертки можуть вижити до 10 років у замороженому стані за температур до -20 °C. Цю цифру було дещо скориговано в бік збільшення завдяки одному конкретному зразку, взятому з річки Алазея на північному сході Сибіру. Вчені виявили, що він містив коловертку бделлоподібного типу, яка, мабуть, була заморожена на місці тисячі років тому.

Команда використала мас-спектрометрію для датування зразка — результати показали, що вік коловертки становить близько 23 960-24 485 років. І все ж, коли команда розморозила зразки в культурі, вони виявили коловерток, які прожили своє життя і навіть трохи скористалися облігатним партеногенезом — методом розмноження. Вчені дійшли висновку, що коловертка, ймовірно, замерзла в ґрунті, перш ніж відновити своє життя 24 000 років потому.

Автори зазначають, що їхній аналіз — найпереконливіший на сьогодні доказ того, що багатоклітинні тварини могли витримувати тисячі років у криптобіозі — стані майже повністю зупиненого метаболізму.

Зазначимо, це не вперше, коли вченим вдалося "воскресити" істоту, яка провела у вічній мерзлоті десятки тисяч років. Наприклад, минулоріч учені виявили двох круглих черв'яків (нематоди), які змогли вижити в стані криптобіозу близько 46 000 років.

