Самый плохой год в истории Земли: назван период, когда "погибли" вчетверо больше ледников

Исследователи обнаружили год, когда все изменилось для земных ледников — с этого момента ежегодные потери ледников на планете выросли в четыре раза.

Если необходим простой показатель того, как обстоят дела с изменением климата, то ледники — пожалуй, самый честный из имеющихся. Земным ледникам плевать на политику и манипуляции, они попросту тают, когда Земля нагревается, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Теперь новая международная оценка предоставляет довольно тревожные результаты: 2025 год стал одним из худших годов за всю историю наблюдений по глобальному таянию ледников. Оценки указывают на то, в 2025 году тающие ледники потеряли около 408 гигатонн льда, что делает этот год шестым по величине отрицательного показателя с начала ведения глобальной статистики в 1975 году.

Відео дня

Еще более тревожно то, что речь вовсе не об одном плохом году: по сути, ученые обнаружили закономерность. Последнее десятилетие стало совершенно другой эпохой: ежегодные потери ледников почти в четыре раза превышают показатели конца 20 века.

Исследование было проведено командой из Университета Монаша и показало, что потеря массы ледников резко возросла с течением времени. Например, в конце 1900-х годов средние потери составляли менее 100 гигатонн в год, а за последние десять лет они приблизились к отметке в 390 гигатонн в год. В 2025 году потери составили 408 гигатонн, что, по словам ученых, не является аномальным выбросом, а соответствует тревожной нормой.

По словам соавтора исследования, научного сотрудника Университета Монаша, доктора Левана Тиелидзе, ледники, по сути, являются своего рода "сывороткой правдой" о том, что происходит с климатом Земли. Простыми словами, ледники на самом деле являются одними из самых наглядных индикаторов изменения климата и сегодня ученые наблюдают беспрецедентную глобальную потерю льда.

Наблюдения также показали, что шесть из самых экстремальных лет потери льда пришлись на последние семь лет — это указывает на то, что система меняется невероятно быстро. Когда ледники теряют массу, последствия не ограничиваются высокими пиками, а проявляются несколькими важными способами. Например:

повышение уровня моря — таяние ледников является одним из главных факторов, поскольку они сбрасывают наземный лед в океан;

водоснабжение — во многих регионах ледники действуют как естественные резервуары — хранят зимний снег и медленно выпускают талую воду в засушливые сезоны.

Авторы отмечают, когда этот буфер исчезает, населенные пункты могут пострадать дважды: сначала с увеличением риска наводнений в годы интенсивного таяния, а затем с более острой нехваткой воды, когда лед исчезнет. Эти изменения не только меняют горные ландшафты, но и вносят значительный вклад в глобальное повышение уровня моря и влияют на водные ресурсы миллионов людей.

Особенно любопытным является то, что все 19 основных ледниковых регионов мира потеряли массу в 2025 году — это был четвертый год подряд, когда каждый регион зафиксировал чистую потерю массы. Эта глобальная закономерность важна, потому что она говорит о том, что движущие силы — это не локальные особенности. Общий сигнал потепления движется в одном направлении почти повсюду.

Данные также показывают, что наибольшие потери в 2025 году наблюдались в таких регионах, как Западная Северная Америка и Центральная Европа. Результаты также указывают на то, что с 1975 года ледники потеряли почти 10 000 гигатонн льда — почти 80% этих потерь произошло после 2000 года.

Еще более тревожным кажется то, что даже если бы потепление остановилось сегодня, ледники не стабилизировались бы волшебным образом за одну ночь. К счастью, человечество, вероятно, не застряло в наихудшем сценарии.

При написании использовались материалы Nature Reviews Earth & Environment, Earth, WGMS.