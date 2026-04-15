Найгірший рік в історії Землі: названо період, коли "загинули" вчетверо більше льодовиків

Дослідники виявили рік, коли все змінилося для земних льодовиків — з цього моменту щорічні втрати льодовиків на планеті зросли вчетверо.

Якщо необхідний простий показник того, як йдуть справи зі зміною клімату, то льодовики — мабуть, найчесніший з наявних. Земним льодовикам плювати на політику і маніпуляції, вони просто тануть, коли Земля нагрівається, пише Фокус.

Тепер нова міжнародна оцінка надає досить тривожні результати: 2025 рік став одним із найгірших років за всю історію спостережень за глобальним таненням льодовиків. Оцінки вказують на те, що 2025 року льодовики, які тануть, втратили близько 408 гігатонн льоду, що робить цей рік шостим за величиною від'ємного показника від початку ведення глобальної статистики 1975 року.

Ще більш тривожно те, що йдеться зовсім не про один поганий рік: по суті, вчені виявили закономірність. Останнє десятиліття стало зовсім іншою епохою: щорічні втрати льодовиків майже вчетверо перевищують показники кінця 20 століття.

Дослідження було проведено командою з Університету Монаша і показало, що втрата маси льодовиків різко зросла з плином часу. Наприклад, наприкінці 1900-х років середні втрати становили менше ніж 100 гігатонн на рік, а за останні десять років вони наблизилися до позначки в 390 гігатонн на рік. У 2025 році втрати становили 408 гігатонн, що, за словами вчених, не є аномальним викидом, а відповідає тривожній нормі.

За словами співавтора дослідження, наукового співробітника Університету Монаша, доктора Левана Тіелідзе, льодовики, по суті, є своєрідною "сироваткою правдою" про те, що відбувається з кліматом Землі. Простими словами, льодовики насправді є одними з найбільш наочних індикаторів зміни клімату і сьогодні вчені спостерігають безпрецедентну глобальну втрату льоду.

Спостереження також показали, що шість із найбільш екстремальних років втрати льоду припали на останні сім років — це вказує на те, що система змінюється неймовірно швидко. Коли льодовики втрачають масу, наслідки не обмежуються високими піками, а проявляються кількома важливими способами. Наприклад:

підвищення рівня моря — танення льодовиків є одним із головних чинників, оскільки вони скидають наземний лід в океан;

водопостачання — у багатьох регіонах льодовики діють як природні резервуари — зберігають зимовий сніг і повільно випускають талу воду в посушливі сезони.

Автори зазначають, коли цей буфер зникає, населені пункти можуть постраждати двічі: спершу зі збільшенням ризику повеней у роки інтенсивного танення, а потім з більш гострою нестачею води, коли лід зникне. Ці зміни не лише змінюють гірські ландшафти, а й роблять значний внесок у глобальне підвищення рівня моря та впливають на водні ресурси мільйонів людей.

Особливо цікавим є те, що всі 19 основних льодовикових регіонів світу втратили масу у 2025 році — це був четвертий рік поспіль, коли кожен регіон зафіксував чисту втрату маси. Ця глобальна закономірність важлива, тому що вона говорить про те, що рушійні сили — це не локальні особливості. Загальний сигнал потепління рухається в одному напрямку майже всюди.

Дані також показують, що найбільші втрати у 2025 році спостерігалися в таких регіонах, як Західна Північна Америка і Центральна Європа. Результати також вказують на те, що з 1975 року льодовики втратили майже 10 000 гігатонн льоду — майже 80% цих втрат сталося після 2000 року.

Ще більш тривожним здається те, що навіть якби потепління зупинилося сьогодні, льодовики не стабілізувалися б чарівним чином за одну ніч. На щастя, людство, ймовірно, не застрягло в найгіршому сценарії.

Під час написання використовували матеріали Nature Reviews Earth & Environment, Earth, WGMS.