Абсолютный рекордсмен: самый большой грызун в истории Земли весил почти 500 кг (фото)

Наша планета когда-то была домом для самого большого грызуна в истории — считается, он весил почти 500 килограммов и обладал впечатляюще мощным укусом.

История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет и за это время наша планета успела стать домом для невероятного количества видов. Если говорить о самых крупных животных, когда-либо живших на планете, лидерство среди грызунов безусловно занимает Josephoartigasia monesi, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Josephoartigasia monesi — самый большой из когда-либо живших на Земле грызунов. Считается, что его вес мог достигать почти 500 килограммов, а укус отличался невероятной силой. Впервые вид был описан в 2008 году, когда ученые обнаружили почти полный окаменелый череп. В 1987 году в Уругвае был найдена еще один череп. В итоге окаменелости были переданы в Национальный музей истории и антропологии страны, где пролежал почти 20 лет, прежде чем был заново обнаружен куратором музея.

Відео дня

На основе возраста геологических образований, в которых был найден череп, исследователи смогли датировать окаменелость и определили, что гигантский грызун жил на планете в период от 4 до 2 миллионов лет назад. Считается, что он больше походил на современную пакарану (Dinomys branickii), другого южноамериканского грызуна, чем на огромную крысу.

Существует общее мнение, что Josephoartigasia monesi — самый крупный из известных грызунов, до сих пор ведутся споры о его точных размерах. Отметим, когда череп был впервые обнаружен ученые оценили вес животного в диапазоне от 468 килограммов до 2586 килограммов. Для сравнения, это почти в восемь раз больше, чем у самых тяжелых капибар, самых крупных ныне живущих грызунов.

Окаменелый череп J. monesi соответствует 10 сантиметрам Фото: Wikimedia Commons

Впрочем, более поздние оценки размеров грызуна оказались гораздо более консервативными: исследование 20222 года показало его вес в 480 килограммов. По словам ученых, завышенные оценки в предыдущих исследованиях, вероятно, обусловлены неучтенной нелинейной зависимостью между определенными параметрами скелета и массой тела. Простыми словами, то, что у J. monesi была большая голова, не означает, что она весила как грузовик.

По словам ученых, независимо от размера, считается, что J. Monesi обладал впечатляюще сильным укусом. Например, в исследовании 2015 года ученые пришли к выводу, что сила укуса этого гигантского грызуна составляла 1389 Ньютонов (Н) в области резцов и 4165 Н в области третьего коренного зуба. Отметим, что это лишь около четверти силы самого сильного укуса живого животного, при этом для перелома бедренной кости человека требуется около 4000 Н.

При написании использовались материалы IFLScience.