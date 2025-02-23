3500 лет назад рядом с людьми жили настоящие гиганты: это бросает вызов существующим теориям

Ученые выяснили, что представители так называемой мегафауны существовали на нашей планете намного дольше, чем считалось.

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Долгое время считалось, что представители мегафауны, то есть гигантские млекопитающие, включая мамонтов, гигантских ленивцев и саблезубых тигров, вымерли в начале голоцена. Эта геологическая эпоха началась примерно 11 700 лет назад в конце последнего крупного ледникового периода. Теперь же радиоуглеродное датирование останков крупных животных показывает, что они существовали дольше на Земле, чем считалось ранее. Исследование опубликовано в журнале Journal of South American Earth Sciences, пишет IFLScience.

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Напоминаем, что самым крупным морскими хищниками истории Земли были мегалодоны. Недавнее исследование, как уже писал Фокус, показало, что они не только нападали на своих жертв, но и на своих родственников. Но мегалодоны вымерли более 3,5 млн лет назад, в то же время, наземные огромные млекопитающие, как считалось, вымерли примерно 11 700 лет назад. Хотя, как уже писал Фокус, недавно ученые обнаружили доказательства того, что мамонты все еще жили в некоторых регионах планеты примерно 4000 лет назад.

Теперь авторы нового исследования обнаружили, что другие представители мегафауны жили в Южной Америке еще 3500 лет назад. Новые данные поднимают вопросы о том, что же на самом деле привело к последнему вымиранию гигантских животных на Земле, а также показывают, что это не было однородным событием.

Ученые провели радиоуглеродное датирование фрагментов зубов разных видов мегафауны, найденных в Бразилии. Оказалось, что зубы, которые принадлежали представителю вымершего рода американских лам под названием Palaeolama major и похожему на верблюда существу с носом тапира под названием Xenorhinotherium bahiense, имеют намного меньший возраст, чем ожидалось.

Таким образом ученые пришли к выводу, что в Южной Америке огромные млекопитающие жили еще в среднем позднем голоцене. Таким образом эти гиганты жили рядом с древними людьми, которые прибыли в Южную Америку в период между 20 000 и 17 000 лет назад.

По словам ученых, новые данные указывают на то, что люди и гигантские животные жили рядом более продолжительный период времени, что ставит под сомнение существующие теории о причинах их окончательного вымирания. Одни теории предполагают, что это было связано с изменением климата или окружающей среды. Другие показывают, что мегафауна в Южной Америке напрямую пострадала от охоты людей на этих животных. Новое исследование показывает, что последние теории скорее всего неверны.

Ученые считают, что, возможно, массовое вымирание мегафауны было гораздо более длительным процессом, который не произошел одновременно во всех местах. В некоторых регионах Бразилии каким-то образом гигантские животные смогли жить намного дольше, чем в других местах на Земле.

Как уже писал Фокус, на нашей планете существуют животные, которые помогают формировать ее внешний вид.

Также Фокус писал о том, что ученые рассказали, зачем кошкам подушечки на лапах на самом деле. Маленькие подушечки на лапах у кошек — это подвиг эволюции, который выполняет множество важных функций.