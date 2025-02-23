3500 років тому поруч із людьми жили справжні гіганти: це кидає виклик існуючим теоріям

Учені з'ясували, що представники так званої мегафауни існували на нашій планеті набагато довше, ніж вважалося.

Related video

Тривалий час вважалося, що представники мегафауни, тобто гігантські ссавці, включно з мамонтами, гігантськими лінивцями і шаблезубими тиграми, вимерли на початку голоцену. Ця геологічна епоха почалася приблизно 11 700 років тому наприкінці останнього великого льодовикового періоду. Тепер же радіовуглецеве датування останків великих тварин показує, що вони існували довше на Землі, ніж вважалося раніше. Дослідження опубліковано в журналі Journal of South American Earth Sciences, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Нагадуємо, що найбільшими морськими хижаками історії Землі були мегалодони. Недавнє дослідження, як уже писав Фокус, показало, що вони не тільки нападали на своїх жертв, а й на своїх родичів. Але мегалодони вимерли понад 3,5 млн років тому, в той же час, наземні величезні ссавці, як вважалося, вимерли приблизно 11 700 років тому. Хоча, як уже писав Фокус, нещодавно вчені виявили докази того, що мамонти все ще жили в деяких регіонах планети приблизно 4000 років тому.

Тепер автори нового дослідження виявили, що інші представники мегафауни жили в Південній Америці ще 3500 років тому. Нові дані порушують питання про те, що ж насправді призвело до останнього вимирання гігантських тварин на Землі, а також показують, що це не було однорідною подією.

Учені провели радіовуглецеве датування фрагментів зубів різних видів мегафауни, знайдених у Бразилії. Виявилося, що зуби, які належали представнику вимерлого роду американських лам під назвою Palaeolama major і схожій на верблюда істоті з носом тапіра під назвою Xenorhinotherium bahiense, мають набагато менший вік, ніж очікувалося.

Таким чином вчені дійшли висновку, що в Південній Америці величезні ссавці жили ще в середньому пізньому голоцені. Таким чином ці гіганти жили поруч зі стародавніми людьми, які прибули до Південної Америки в період між 20 000 і 17 000 років тому.

За словами вчених, нові дані вказують на те, що люди і гігантські тварини жили поруч триваліший період часу, що ставить під сумнів наявні теорії щодо причин їхнього остаточного вимирання. Одні теорії припускають, що це було пов'язано зі зміною клімату або навколишнього середовища. Інші показують, що мегафауна в Південній Америці безпосередньо постраждала від полювання людей на цих тварин. Нове дослідження показує, що останні теорії найімовірніше хибні.

Учені вважають, що, можливо, масове вимирання мегафауни було набагато тривалішим процесом, який не стався одночасно у всіх місцях. У деяких регіонах Бразилії якимось чином гігантські тварини змогли жити набагато довше, ніж в інших місцях на Землі.

Як уже писав Фокус, на нашій планеті існують тварини, які допомагають формувати її зовнішній вигляд.

Також Фокус писав про те, що вчені розповіли, навіщо кішкам подушечки на лапах насправді. Маленькі подушечки на лапах у кішок — це подвиг еволюції, який виконує безліч важливих функцій.