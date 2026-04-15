Абсолютний рекордсмен: найбільший гризун в історії Землі важив майже 500 кг (фото)

Наша планета колись була домівкою для найбільшого гризуна в історії — вважається, він важив майже 500 кілограмів і мав вражаюче потужний укус.

Історія Землі налічує понад 4,5 мільярда років і за цей час наша планета встигла стати домівкою для неймовірної кількості видів. Якщо говорити про найбільших тварин, які коли-небудь жили на планеті, лідерство серед гризунів безумовно займає Josephoartigasia monesi, пише Фокус.

Josephoartigasia monesi — найбільший із гризунів, які коли-небудь жили на Землі. Вважається, що його вага могла сягати майже 500 кілограмів, а укус відрізнявся неймовірною силою. Уперше вид було описано 2008 року, коли вчені виявили майже повний скам'янілий череп. У 1987 році в Уругваї було знайдено ще один череп. Зрештою скам'янілості передали до Національного музею історії та антропології країни, де вони пролежали майже 20 років, перш ніж їх заново виявив куратор музею.

На основі віку геологічних утворень, у яких було знайдено череп, дослідники змогли датувати скам'янілість і визначили, що гігантський гризун жив на планеті в період від 4 до 2 мільйонів років тому. Вважається, що він більше був схожий на сучасну пакарану (Dinomys branickii), іншого південноамериканського гризуна, ніж на величезного щура.

Існує загальна думка, що Josephoartigasia monesi — найбільший з відомих гризунів, але досі точаться суперечки про його точні розміри. Зазначимо, коли череп було вперше виявлено, вчені оцінили вагу тварини в діапазоні від 468 кілограмів до 2586 кілограмів. Для порівняння, це майже у вісім разів більше, ніж у найважчих капібар, найбільших гризунів, що живуть нині.

Скам'янілий череп J. monesi відповідає 10 сантиметрам

Утім, пізніші оцінки розмірів гризуна виявилися набагато консервативнішими: дослідження 20222 року показало його вагу в 480 кілограмів. За словами вчених, завищені оцінки в попередніх дослідженнях, імовірно, зумовлені неврахованою нелінійною залежністю між певними параметрами скелета і масою тіла. Простими словами, те, що у J. monesi була велика голова, не означає, що вона важила як вантажівка.

За словами вчених, незалежно від розміру, вважається, що J. Monesi володів вражаюче сильним укусом. Наприклад, у дослідженні 2015 року вчені дійшли висновку, що сила укусу цього гігантського гризуна становила 1389 Ньютонів (Н) у ділянці різців і 4165 Н у ділянці третього корінного зуба. Зазначимо, що це лише близько чверті сили найсильнішого укусу живої тварини, при цьому для перелому стегнової кістки людини потрібно близько 4000 Н.

Під час написання використовували матеріали IFLScience.