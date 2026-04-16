Самый влажный период в истории Земли удивил ученых: оказался чем-то большим, чем 2 млн лет дождей

Исследователи пришли к выводу, что Карнийский плювиальный период был чем-то гораздо большим, чем просто 2 миллиона лет дождей на планете.

Карнийский плювиальный период часто называют временем, когда дожди шли два миллиона лет, однако теперь ученые заявляют, что правда гораздо сложнее и менее определенна, чем считалось ранее. Впрочем, каким бы ни был климат, Карнийский период был поворотным моментом в истории Земли, пишет Фокус.

Известно, что Карнийский ярус начался в триасовом периоде, который длился примерно от 252 до 201 миллиона лет назад. По данным экспертов Национальной парковой службы, в то время все основные материки Земли были объединены в один суперконтинент под названием Пангея — огромный массив суши, простиравшийся почти от полюса до полюса. Земной климат, вероятно, также был другим.

По словам палеонтолога Пола Олсена, сезонные колебания был более экстремальными, чем те, к которым мы привыкли сегодня, поскольку они не смягчались наличием континентов, окруженных водой. Впрочем, эксперт добавляет, что степень этих экстремальных колебаний является предметом дискуссий.

На самом деле, многое в отношении Карнийского периода весьма спорно, так как ученым все еще слишком мало известно о нем.

Что такое Карнийское плювиальное событие

Несколько упрощенная история предполагает, что в карнийский период климат Пангеи резко изменился. Тогда по всей планете начались дожди, которые продолжались от одного до двух миллионов лет, способствуя диверсификации и создавая условия для появления динозавров.

Эта версия весьма интересна и в общих чертах в основном верна. Но неясно, шли ли дожди повсюду одновременно. Предполагается, что Карнийское плювиальное событие представляло собой глобальный влажный период. Но важно помнить, когда мы делаем подобное заявление, необходимо знать, что все рассматриваемые вами влажные периоды имеют одинаковый возраст. Если мы ошибаемся даже на два миллиона лет в одном месте, это не значит, что все происходило одновременно

Простыми словами, эти даты могут отличаться на два миллиона лет или даже больше. Увы, у нас просто недостаточно данных, чтобы утверждать что-то.

Что произошло во время Карнийского плювиального события

По словам Олсен, не менее странно и то, что мы не знаем, где все находилось в этот период — дело в том, что Пангея дрейфовала. Простыми словами, ученые просто не знают, где именно находились континенты в то время.

Если начать с карнийского периода в Южной Америке, то к концу триаса эта территория переместилась из влажных умеренных регионов континента в засушливый пояс. Действительно стало суше, но это произошло не из-за изменения климата, а из-за перемещения суши.

И все же, нет сомнений, что в этот период многое менялось. Например, самые ранние динозавры появились в карнийский период, хотя большинство из них известны по находкам на территории современной Южной Америки. В конце триасового периода огромная серия вулканических извержений, Центрально-Атлантическая магматическая провинция (ЦАМП), покрыла около 15 миллионов квадратных километров, в результате вулканической активности, близкой к планетарному масштабу. Ученые считают, что эти извержения привели к массовому вымиранию.

К чему привело Карнийское плювиальное событие

По словам Олсен, массовое вымирание на Земле почти наверняка было названо не лавой, а климатическими последствиями извержений. Считается, что в то время уровень углекислого газа в земной атмосфере удвоился или даже утроился. Во время каждого извержения также случались вулканические зимы, когда вулканический пепел и аэрозоли в атмосфере быстро охлаждали поверхность Земли. Влияние этих зим было еще более глубоким, чем потепление.

