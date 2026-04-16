Найвологіший період в історії Землі здивував учених: виявився чимось більшим, ніж 2 млн років дощів

Дослідники дійшли висновку, що Карнійський плювіальний період був чимось набагато більшим, ніж просто 2 мільйони років дощів на планеті.

Карнійський плювіальний період часто називають часом, коли дощі йшли два мільйони років, проте тепер учені заявляють, що правда набагато складніша і менш визначена, ніж вважалося раніше. Утім, яким би не був клімат, Карнійський період був поворотним моментом в історії Землі, пише Фокус.

Відомо, що Карнійський ярус почався в тріасовому періоді, який тривав приблизно від 252 до 201 мільйона років тому. За даними експертів Національної паркової служби, у той час усі основні материки Землі були об'єднані в один суперконтинент під назвою Пангея — величезний масив суходолу, що простягався майже від полюса до полюса. Земний клімат, ймовірно, також був іншим.

За словами палеонтолога Пола Олсена, сезонні коливання були більш екстремальними, ніж ті, до яких ми звикли сьогодні, оскільки вони не пом'якшувалися наявністю континентів, оточених водою. Утім, експерт додає, що ступінь цих екстремальних коливань є предметом дискусій.

Насправді багато що щодо Карнійського періоду вельми спірно, оскільки вченим усе ще занадто мало відомо про нього.

Що таке Карнійська плювіальна подія

Дещо спрощена історія передбачає, що в карнійський період клімат Пангеї різко змінився. Тоді по всій планеті почалися дощі, які тривали від одного до двох мільйонів років, сприяючи диверсифікації та створюючи умови для появи динозаврів.

Ця версія вельми цікава і в загальних рисах в основному правильна. Але неясно, чи йшли дощі всюди одночасно. Передбачається, що Карнійська плювіальна подія являла собою глобальний вологий період. Але важливо пам'ятати, коли ми робимо подібну заяву, необхідно знати, що всі вологі періоди, які ви розглядаєте, мають однаковий вік. Якщо ми помиляємося навіть на два мільйони років в одному місці, це не означає, що все відбувалося одночасно

Простими словами, ці дати можуть відрізнятися на два мільйони років або навіть більше. На жаль, у нас просто недостатньо даних, щоб стверджувати щось.

Що сталося під час Карнійської плювіальної події

За словами Олсен, не менш дивним є й те, що ми не знаємо, де все перебувало в цей період — річ у тім, що Пангея дрейфувала. Простими словами, вчені просто не знають, де саме перебували континенти в той час.

Якщо почати з карнійського періоду в Південній Америці, то до кінця тріасу ця територія перемістилася з вологих помірних регіонів континенту в посушливий пояс. Дійсно стало сухіше, але це сталося не через зміну клімату, а через переміщення суші.

І все ж, немає сумнівів, що в цей період багато чого змінювалося. Наприклад, найбільш ранні динозаври з'явилися в карнійський період, хоча більшість із них відомі за знахідками на території сучасної Південної Америки. Наприкінці тріасового періоду величезна серія вулканічних вивержень, Центрально-Атлантична магматична провінція (ЦАМП), вкрила близько 15 мільйонів квадратних кілометрів, в результаті вулканічної активності, близької до планетарного масштабу. Вчені вважають, що ці виверження призвели до масового вимирання.

До чого призвела Карнійська плювіальна подія

За словами Олсен, масове вимирання на Землі майже напевно було названо не лавою, а кліматичними наслідками вивержень. Вважається, що в той час рівень вуглекислого газу в земній атмосфері подвоївся або навіть потроївся. Під час кожного виверження також траплялися вулканічні зими, коли вулканічний попіл та аерозолі в атмосфері швидко охолоджували поверхню Землі. Вплив цих зим був ще глибшим, ніж потепління.

Під час написання використовувалися матеріали Discover Magazine, PNAS, Nature, Park Service.