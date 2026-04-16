Дом Шекспира в Лондоне пропал на 400 лет, но теперь найден вновь: назван точный адрес (фото)

Пропавший дом Уильяма Шекспира в Лондоне найден спустя четыре сотни лет — ученые считают, что план дома подтверждает точный адрес, где бард провел свои последние годы.

Большая часть жизни Уильяма Шекспира окутана тайной. Но теперь, как считают ученые, одна из ключевых загадок его жизни была разгадана благодаря недавно обнаруженному плану дома. Исторический документ был найден в Лондонском архиве и, как утверждается, раскрывает точное местоположение единственного дома барда в столице Великобритании, пишет Фокус.

Теперь лондонский дом Уильяма Шекспира можно обнаружить по адресу: Сент-Эндрюс-Хилл, 5 – тихая улица в Блэкфрайарс, недалеко от его рабочего места в расположенном неподалеку театре и в нескольких шагах от паба. Отметим, что открытие было сделано профессором Люси Манро из Королевского колледжа Лондона и раскрывает планировку, а также размер дома, который был куплен драматургом в 1613 году.

По словам экспертов, лондонский дом Шекспира был весьма внушительным, чтобы позже его можно было разделить на два дома. Более того, профессор Манро также отмечает, что ее открытие проливает свет на то, где Шекспир мог провести последние годы своей жизни, которые, как ранее считали многие, были проведены в родном городе драматурга Стратфорде-на-Эйвоне.

Профессор Манро считает, что новые данные ставят под сомнение версию о том, что Шекспир просто удалился в Стратфорд и больше не проводил время в городе. Это побудило ученых переосмыслить свои представления об отношениях Шекспира с Лондоном в поздний период его жизни. Находка проливает свет на загадку, которая ставила в тупик ученых с 18 века.

Исторический документ, найденный в Лондонском архиве, раскрывает точное местонахождение единственного владения Шекспира в столице Фото: The London Archives

Известно, что в последние годы жизни Уильям Шекспир владел недвижимостью в Блэкфрайарс. Однако считалось, что это часть так называемых "Великих ворот" над входом в комплекс Блэкфрайарс, крупный доминиканский монастырь 18 века. К слову, на одном из зданий в этом районе также висит темно-синяя мемориальная доска лондонского Сити с надписью: 10 марта 1613 года Уильям Шекспир приобрел жилье в здании у ворот Блэкфрайарс, расположенном неподалеку. Впрочем, до этого момента не удавалось точно определить местонахождение жилья Шекспира.

В новом исследовании профессора Манро удалось пролить свет на это место — тайну помогли открыть три документа: два из Лондонского архива и один из Национального архива. Один из документов в Лондонском архиве – это план части территории Блэкфрайарс, составленный в 1668 году после Великого лондонского пожара. Записи показывают, что человек, чье имя высечено на табличке с названием здания, Уильям Айлес, был арендатором того, кому внучка Шекспира продала дом.

Теперь можно с уверенностью сказать, что место установки мемориальной доски — на Сент-Эндрюс-Хилл, 5 — точно совпадает с местом расположения его лондонского дома. По сути, результаты исследования профессора Манро впервые предоставляют четкие данные о том, где именно находился дом, как он был спланирован и какие здания окружали его.

На одном из зданий в этом районе установлена ​​темно-синяя мемориальная доска Фото: Daily Mail

Известно, что лондонский дом Шекспира находился всего в пяти минутах ходьбы от второго театра Блэкфрайарс, где ставились пьесы Шекспира в 1613 году. На плане к северо-западу от дома изображен теннисный корт, и мы знаем, что в районе Блэкфрайарс также были боулинг-клубы и другие развлекательные заведения.

Два других документа найденные учеными, подтверждают, что дом был продан внучкой Шекспира в 1665 году. Год спустя он был уничтожен во время Великого лондонского пожара.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые выяснили, что Уильям Шекспир был спекулянтом и злостным неплательщиком налогов.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли несоответствия в пьесах известного драматурга.

При написании использовались материалы The London Archives, The National Archives, King's College London, Daily Mail.