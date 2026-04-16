Будинок Шекспіра у Лондоні зник на 400 років, але тепер знайдений знову: названо точну адресу (фото)

Зниклий будинок Вільяма Шекспіра у Лондоні знайдений через чотири сотні років — вчені вважають, що план будинку підтверджує точну адресу, де бард провів свої останні роки.

Велика частина життя Вільяма Шекспіра оповита таємницею. Але тепер, як вважають вчені, одна з ключових загадок його життя була розгадана завдяки нещодавно виявленому плану будинку. Історичний документ був знайдений у Лондонському архіві і, як стверджується, розкриває точне місце розташування єдиного будинку барда в столиці Великобританії, пише Фокус.

Тепер лондонський будинок Вільяма Шекспіра можна виявити за адресою: Сент-Ендрюс-Гілл, 5 — тиха вулиця в Блекфрайарс, неподалік від його робочого місця в розташованому неподалік театрі та за кілька кроків від пабу. Зазначимо, що відкриття було зроблено професоркою Люсі Манро з Королівського коледжу Лондона і розкриває планування, а також розмір будинку, який був куплений драматургом 1613 року.

За словами експертів, лондонський будинок Шекспіра був досить значним, щоб пізніше його можна було розділити на два будинки. Ба більше, професорка Манро також зазначає, що її відкриття проливає світло на те, де Шекспір міг провести останні роки свого життя, які, як раніше вважали багато хто, було проведено в рідному місті драматурга Стратфорді-на-Ейвоні.

Професорка Манро вважає, що нові дані ставлять під сумнів версію про те, що Шекспір просто поїхав до Стратфорда і більше не проводив час у місті. Це спонукало вчених переосмислити свої уявлення про відносини Шекспіра з Лондоном у пізній період його життя. Знахідка проливає світло на загадку, яка ставила в глухий кут учених з 18 століття.

Історичний документ, знайдений у Лондонському архіві, розкриває точне місцезнаходження єдиного володіння Шекспіра в столиці Фото: The London Archives

Відомо, що в останні роки життя Вільям Шекспір володів нерухомістю в Блекфрайарс. Однак вважалося, що це частина так званих "Великих воріт" над входом у комплекс Блекфрайарс, великий домініканський монастир 18 століття. До слова, на одній із будівель у цьому районі також висить темно-синя меморіальна дошка лондонського Сіті з написом: 10 березня 1613 року Вільям Шекспір придбав житло у будівлі біля воріт Блекфрайарс, розташованій неподалік. Утім, до цього моменту не вдавалося точно визначити місцезнаходження житла Шекспіра.

У новому дослідженні професорка Манро вдалося пролити світло на це місце — таємницю допомогли відкрити три документи: два з Лондонського архіву і один з Національного архіву. Один із документів у Лондонському архіві — це план частини території Блекфрайарс, складений 1668 року після Великої лондонської пожежі. Записи показують, що людина, чиє ім'я викарбувано на табличці з назвою будівлі, Вільям Айлес, був орендарем того, кому внучка Шекспіра продала будинок.

Тепер можна з упевненістю сказати, що місце встановлення меморіальної дошки — на Сент-Ендрюс-Хілл, 5 — точно збігається з місцем розташування його лондонського будинку. По суті, результати дослідження професорки Манро вперше надають чіткі дані про те, де саме розташовувався будинок, як він був спланований і які будівлі оточували його.

На одній із будівель у цьому районі встановлено темно-синю меморіальну дошку Фото: Daily Mail

Відомо, що лондонський будинок Шекспіра розташовувався лише за п'ять хвилин пішки від другого театру Блекфрайарс, де ставили п'єси Шекспіра в 1613 році. На плані на північний захід від будинку зображено тенісний корт, і ми знаємо, що в районі Блекфрайарс також були боулінг-клуби та інші розважальні заклади.

Два інші документи, знайдені вченими, підтверджують, що будинок продала онука Шекспіра 1665 року. Рік потому він був знищений під час Великої лондонської пожежі.

Під час написання використовували матеріали The London Archives, The National Archives, King's College London, Daily Mail.