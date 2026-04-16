Их не видели более 150 лет: культовые птицы наконец могут вернуться в Англию (видео)

Исследователи считают, что им удастся восстановить популяцию уникальных золотых орлов, которые исчезли с территории Англии около 150 лет назад, но теперь могут вернуться к привычной жизни.

Птичий мир Англии не ограничивается лишь чайками, лебедями и голубями. Столетия тому золотые орлы были культовым зрелищем на этой территории — о них говорил даже Уильям Шекспир. Увы, около 150 лет назад птицы исчезли с этой территории, о теперь ученые считают, что культовые хищные птицы могут вернуться в Великобританию — ожидается, что это может произойти уже в следующем году, пишет Фокус.

Новое исследование проведено организацией Forestry England и показало, что популяция золотых орлов в Великобритании на самом деле может быть восстановлена. Ученым также удалось определить восемь потенциальных "зон восстановления" — они в основном расположены на севере Англии.

Увы, некоторые овцеводы выступили против плана ученых, опасаясь того, что золотые орлы будут красть ягнят. Однако проект все же набирает обороты: британское правительство уже выделило около 1,4 миллиона долларов и выразило полную поддержку.

Еще все пройдет хорошо, ожидается, что программа реинтродукции будет запущена в Англии уже в 2027 году. В рамках программы молодые птицы в возрасте 6-8 недель будут выпущены в определенные зоны. Отметим, что сегодня золотой орел (Aquila chrysaetos) обитает на большей территории Северного полушария. Размах крыльев этого вида достигает 2 метра, что делает их хищниками высшего порядка в пищевой цепи. Птицы также используют острые когти для охоты на различных мелких млекопитающих.

По словам ученых, в середине 1800-х годов золотые орлы были почти полностью истреблены в Англии и Уэльсе. Причиной стало то, что фермеры и егери рассматривали птиц как угрозу домашнему скоту и дичи. Некоторые популяции частично восстановились во время мировых войн, когда охота была приостановлена для решения других проблем, но численность так и не вернулась к прежнему уровню.

К 2016 году последний местный золотой орел исчез из Озерного края, что ознаменовало его локальное исчезновение из страны. По данным орнитологов, в редких случаях этих птиц все еще можно заметить в северных районах Англии, однако это явление становится все более редким явлением и знаменует собой печальный конец для вида.

Теперь потенциальное возрождение популяции золотого орла является частью более широкой инициативы, направленной на восстановление дикой природы в Англии и других частях Британских островов.

При написании использовались материалы Forestry England, IFLScience.