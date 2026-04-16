Їх не бачили понад 150 років: культові птахи нарешті можуть повернутися в Англію (відео)

Дослідники вважають, що їм вдасться відновити популяцію унікальних золотих орлів, які зникли з території Англії близько 150 років тому, але тепер можуть повернутися до звичного життя.

Пташиний світ Англії не обмежується лише чайками, лебедями та голубами. Століття тому золоті орли були культовим видовищем на цій території — про них говорив навіть Вільям Шекспір. На жаль, близько 150 років тому птахи зникли з цієї території, але тепер вчені вважають, що культові хижі птахи можуть повернутися до Великої Британії — очікується, що це може статися вже наступного року, пише Фокус.

Нове дослідження проведене організацією Forestry England і засвідчило, що популяція золотих орлів у Великій Британії насправді може бути відновлена. Вченим також вдалося визначити вісім потенційних "зон відновлення" — вони переважно розташовані на півночі Англії.

На жаль, деякі вівчарі виступили проти плану вчених, побоюючись того, що золоті орли крастимуть ягнят. Однак проєкт все ж набирає обертів: британський уряд уже виділив близько 1,4 мільйона доларів і висловив повну підтримку.

Ще все пройде добре, очікується, що програма реінтродукції буде запущена в Англії вже у 2027 році. У рамках програми молодих птахів віком 6-8 тижнів випустять у певні зони. Зазначимо, що сьогодні золотий орел (Aquila chrysaetos) мешкає на більшій території Північної півкулі. Розмах крил цього виду досягає 2 метри, що робить їх хижаками вищого порядку в харчовому ланцюзі. Птахи також використовують гострі кігті для полювання на різних дрібних ссавців.

За словами вчених, у середині 1800-х років золоті орли були майже повністю винищені в Англії та Уельсі. Причиною стало те, що фермери та єгері розглядали птахів як загрозу домашній худобі та дичині. Деякі популяції частково відновилися під час світових воєн, коли полювання було припинено для вирішення інших проблем, але чисельність так і не повернулася до колишнього рівня.

До 2016 року останній місцевий золотий орел зник з Озерного краю, що ознаменувало його локальне зникнення з країни. За даними орнітологів, у поодиноких випадках цих птахів все ще можна помітити в північних районах Англії, проте це явище стає дедалі рідкіснішим явищем і знаменує собою сумний кінець для виду.

Тепер потенційне відродження популяції золотого орла є частиною ширшої ініціативи, спрямованої на відновлення дикої природи в Англії та інших частинах Британських островів.

Під час написання використано матеріали Forestry England, IFLScience.